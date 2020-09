Christina Gadret TV brasileira completa hoje 70 anos de história

Por Christina Gadret | 18 de setembro de 2020

Com a criação da primeira emissora do país, a TV Tupi, fomos os pioneiros na América Latina a possuir uma estação de televisão. Foto: Reprodução Com a criação da primeira emissora do país, a TV Tupi, fomos os pioneiros na América Latina a possuir uma estação de televisão. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O dia 18 de setembro de 1950 foi um marco na história da nossa comunicação. Há 70 anos, a Televisão chegava ao Brasil e mostrava a força do nosso país frente às tecnologias da época. Com a criação da primeira emissora do país, a TV Tupi, fomos os pioneiros na América Latina a possuir uma estação de televisão. E muito aconteceu desde então até que chegássemos à força que a Televisão representa hoje em nosso país.

São 70 anos de uma história que ajudou a contar inúmeras outras. Apesar de no seu início não ter sido tão popular quanto é hoje, a TV era a estrela da casa e um motivo para reunir a família e os vizinhos para uma confraternização em volta do aparelho. Era uma novidade – algo que muitos pensaram que não seria possível existir. E nos tempos atuais, pouco se alterou: famílias se reúnem diariamente para assistir programas dos mais diversos segmentos, do jornalismo ao entretenimento.

Hoje em dia, a TV é um item essencial para muitos dos brasileiros. Em uma pesquisa realizada pelo IBGE em 2016, em 69 milhões de domicílios brasileiros, apenas 2,6% não possuíam uma TV, um número muito impressionante que demonstra a potência que é Televisão. E diferente de antigamente, hoje temos uma programação muito mais diversificada e que possibilita inclusive faturamento através de propagandas comerciais. Antigamente, o intervalo entre um programa e outro era preenchido com números musicais. Curioso, não é?

É interessante pensar como a Televisão evoluiu ao longo dos anos, desde a introdução da TV à cores até mesmo ao sinal digital, e permaneceu tão relevante para a sociedade. Sua influência segue colossal, ultrapassando inclusive a internet. Isso porque a programação das emissoras frequentemente pauta os assuntos das redes sociais. Além disso, é através da tela da TV que a população prefere acompanhar grandes eventos, como a chegada do homem à Lua ou a posse presidencial.

Por isso, este revolucionário meio de comunicação merece ser celebrado. Sua criação foi um passo gigantesco para a transformação da sociedade. Foi uma revolução nos costumes e na maneira de se consumir e propagar a informação. Parabéns, Televisão Brasileira, pelos seus 70 anos de história!

Christina Gadret – Presidente do Sindicato das Empresas de Rádio e TV do Rio Grande do Sul

