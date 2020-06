Christina Gadret Um novo momento para a comunicação

Por Christina Gadret | 26 de junho de 2020

"Não existe democracia sem imprensa livre." (Foto: Reprodução)

Apesar de nunca ter deixado de ser protagonista, nos últimos dias a imprensa voltou a ter um papel ainda mais importante em nosso País. A recriação do Ministério das Comunicações traz mais força ao setor de radiodifusão, afinal a imprensa brasileira – considerada atividade essencial – é fundamental para manter a população informada sobre os fatos que marcam o dia a dia de todos e, através dos seus meios como o Rádio, a TV e o jornal, é capaz de atingir regiões remotas com uma informação precisa e responsável.

A volta do Ministério das Comunicações veio para agregar, já que nos últimos quatro anos as funções da pasta estiverem com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Com esta mudança, as emissoras de Rádio e TV de todo o Brasil, incluindo as regionais, dos pequenos municípios espalhados pelo território nacional, terão mais voz e destaque. Vejo isto como um excelente incentivo ao desenvolvimento do serviço prestado por todos estes veículos.

Com a recriação do Ministério das Comunicações, a discussão de temas como a implantação da rede de 5G de telefonia celular, renovação de concessões de televisão e de rádio e a ampliação e universalização da internet no Brasil devem ficar com a nova pasta. Este novo cenário trará novas oportunidades e renovará o ânimo das empresas de comunicação em meio a esta crise sem precedentes criada pelo novo Coronavírus.

Estamos vivendo um momento único em nosso setor em que precisamos inovar para acompanhar a rápida e constante evolução da comunicação. A imprensa tem sido incansável no cobertura dos fatos que decorrem desta pandemia mundial. E os veículos de comunicação, representados por um verdadeiro exército de heróis da informação, têm trabalhado 24 horas para levar o que é notícia à população.

Não existe democracia sem imprensa livre e a recriação do Ministério das Comunicações surge como um verdadeiro reconhecimento ao papel fundamental da imprensa em nossa sociedade, sendo um grande estímulo para que todos que nela atuam sigam dando o seu melhor, permitindo que a população possa conhecer os fatos e formar sua própria convicção sobre os mais variados temas. Que estes bons ventos se multipliquem nos próximos dias, trazendo um novo ciclo de prosperidade e paz através da informação.

Christina Gadret

Presidente do Sindicato das Empresas de Rádio e TV do RS

