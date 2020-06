Colunistas Checklist nos terminais

Por Leandro Mazzini | 26 de junho de 2020

É notória a crise financeira das companhias aéreas no Brasil. (Foto: Reprodução)

É notória a crise financeira das companhias aéreas no Brasil, mas essa ‘turbulência’ do setor (na pandemia e antes dela) também tem mexido com as concessionárias dos maiores aeroportos. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil, que acompanha as outorgas, a situação mais complicada é a da que administra o Aeroporto de Viracopos (Campinas), que deve R$ 701,9 milhões – uma relicitação vai colocar o terminal em outras mãos. A BH Airport (Confins) se segura como pode: “As contribuições fixas referentes a 2016 e 2017 foram realizadas por meio de depósito em juízo, que aguarda definição judicial”, informa a ANAC. Já RioGaleão e a GRU Airport (Cumbica) “estão com pleitos financeiros em dia”, sem judicialização da parceria.

Folga

A ANAC lembra que RioGaleão e GRU repactuaram fluxo do pagamento de outorgas fixas conforme permitido pela Lei nº 13.499/2017.

Presente

A MP 925, de março, que cita ações para segurar a aviação brasileira, também se estendeu às concessionárias, e ampliou o prazo para pagamento das parcelas. As de 2020 poderão ser quitadas até 18 de dezembro.

Sem marcha

A Confederação Nacional dos Municípios, que reúne quase 3 mil prefeituras, adiou para 2021 a Marcha dos Prefeitos – que, ressalte-se, não tem investimentos da União.

Cabide caiu

O senador Humberto Costa (PT-PE) já sabe que vai dar um tiro no pé no domingo ao tentar vetar a candidatura de Marília Arraes à Prefeitura do Recife, batendo de frente com Lula da Silva, o manda-chuva do PT. Lula, que já rifou Marília em 2018, deu aval para o PT municipal se livrar da tradicional coalizão com o PSB, capitaneada por Costa.

Respira, Machado…

O deputado Campos Machado, líder do PTB na ALESP, está preocupado com eventuais problemas causados pela compra de 3 mil respiradores mecânicos fabricados na China. O Governo paulista compraria os aparelhos por R$ 550 milhões, o que representa custo médio de R$ 183 mil por unidade (valor 4,5 vezes maior do praticado pelo mercado). Até agora somente 30% dos equipamentos foram entregues.

Você já sabia

A Coluna antecipou que a eleição seria adiada para fim do ano – sondagem nacional da Paraná Pesquisas foi parar nas mãos dos líderes no Congresso em 30 de abril. E o ‘Renda Brasil’, que antecipamos dia 10 de abril, é a versão de Bolsonaro para o Bolsa Família.

Visão

Em tempos de mudanças na legislação trabalhista provocadas pela pandemia, o Conselho Jurídico Estratégico da Associação Comercial do Rio ganhou um reforço de peso: José Antônio Piton, desembargador aposentado do tribunal trabalhista.

MERCADO

Cor ofuscada

Arquitetos de todo o Brasil lamentam. As edições da Casa Cor programadas para este ano foram quase todas canceladas. As previstas para outubro em diante podem se salvar.

Menos um

Fechou as portas o Sheraton Reserva do Paiva, no Cabo de Santo Agostinho, no Recife. O preferido para grandes convenções. João Dória fez lá um evento LIDE em 2017.

Hotel fazenda

Omar Peres, o Catito, vai transformar a grande e bela fazenda de Vassouras, vale do Café no Rio de Janeiro, num hotel fazenda. Tem até cinema e locomotiva nos trilhos.

Tudo de novo

Bastou Vegas reabrir seus cassinos e hotéis – mesmo com todo o controle e fiscalização e medidas sanitárias – para que bares, clube de strip e igrejas se tornassem focos de novos surtos nos Estados Unidos, relata o Boletim de Notícias Lotéricas.

ESPLANADEIRA

# As startups Olist, Authen, Econodata, Magnetis, BRQ, Convenia, Medei e Pipefy seguem contratando na pandemia. São mais de 250 vagas ao todo.

# O escritor Emílio Figueira conta na autobiografia, ‘O caso do Tipógrafo’, sua história de superação com a paralisia cerebral.

# App Dentro da História lança o livro ‘Patrulha Canina: Uma Corrida Radical’ em sua plataforma.

# Mercado pet cresceu 30% na pandemia, segundo Zee.Dog e a Zee.Now. Só na quarentena houve aumento de 60% nos pedidos das empresas.

# Chama, aplicativo para pedir gás de cozinha, aumentou em 25% quadro de colaboradores na pandemia.

