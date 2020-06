Colunistas Governo Federal já garantiu R$ 150 bilhões para governadores e prefeitos

Por Flavio Pereira | 26 de junho de 2020

Ministro da Economia, Paulo Guedes, participou da live de ontem com o presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Reprodução de vídeo)

O ministro da Economia, Paulo Guedes, destacou ontem na live semanal do presidente Jair Bolsonaro, que “o Governo Federal já destinou 150 bilhões a estados e municípios”. Explicou que “foram 8 bilhões fundo a fundo, dinheiro na veia. Logo depois, 2 bilhões para o sistema único de assistência social, para santas casas, por exemplo. Depois, mais 16 bilhões para compensar estados e municípios pela queda na arrecadação de impostos. Mais 20 bilhões da securitização. Depois, rolagem de juros e dívidas, mais 60 bilhões livres. Recursos para merenda escolar, e transporte urbano. Somando tudo, foram 150 bilhões para estados e municípios,” esclareceu Guedes.

Governadores do Nordeste pagaram a intermediários R$ 22 milhões do dinheiro para a Saúde

Cerca de R$ 12 milhões de reais do dinheiro destinado pelo Governo Federal à Saúde, para atender cidadãos do Nordeste, foram embolsados por intermediários na venda de respiradores e outros equipamentos ao Consórcio do Nordeste, formado por nove governadores, e controlado pelo PT, PCdoB, PDT e PSB. O levantamento foi feito pelo jornalista Dinarte Assunção, em matéria do jornal potiguar Tribuna do Norte. Segundo o levantamento, os intermediários que cuidaram da venda dos equipamentos para o Consórcio Nordeste ficaram com quase 25% do que os estados gastaram com a compra desses equipamentos.

Comissões desviam quase 25% do dinheiro para a Saúde do Nordeste

Uma empresária presa na Operação Ragnarok confessou o pagamento da propina. Segundo o documento, Cristiana Prestes, da Hempcare Pharma Representações Ltda – acusada de estelionato – afirmou ter pago R$ 12,4 milhões a três intermediários pra poder concretizar o negócio com os governadores do Nordeste. A empresária admitiu à polícia, que ela mesma e seu sócio ficaram com mais R$ 9 milhões, dinheiro declarado às autoridades monetárias brasileiras, mas que está depositado no exterior. Com isso, quase metade do negócio – mais de R$ 22 milhões – foi lucro para os intermediários do Consórcio Nordeste. A empresa Hempcare, ficou conhecida por receber adiantado e não entregar respiradores ao Consórcio do Nordeste.

Governo do presidente Jair Bolsonaro tem 49% de aprovação e 48% de desaprovação.

Uma pesquisa do DataPoder360 intitulada ‘Avaliação do Trabalho de Bolsonaro” demonstra que os números se mantiveram estáveis desde o último levantamento, divulgado há 15 dias. O público ouvido indicou que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem 49% de aprovação (soma de ótimo/regular) e 48% de desaprovação (soma de ruim/péssimo). Realizado no início desta semana, dos dias 22 a 24 de junho, o trabalho de pesquisa demonstra que Jair Bolsonaro não foi afetado pelo massacre do noticiário negativo gerado nestes dias.

Viva o Agronegócio!

Do ministro Paulo Guedes: “Os números da economia estão se mantendo graças ao desempenho da agricultura”. Viva o agronegócio!

