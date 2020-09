Colunistas Se pedir aposentadoria por invalidez, decano do STF terá isenção do Imposto de Renda no salário de R$ 39.200

Por Flavio Pereira | 19 de setembro de 2020

Ministro Celso de Mello, que deixa o STF compulsoriamente em outubro, ao completar 75 anos. (Foto: Agencia Brasil)

O decano do STF, ministro Celso de Mello, afastado por licença de saúde, estaria avaliando não retornar mais ao Supremo até o final deste período, por uma razão prosaica.

Dia 31 de outubro, ele compulsoriamente deverá ser aposentado.

Se fizer um pedido de aposentadoria por invalidez, isto lhe autorizaria a uma aposentadoria de R$ 39.200, sem incidir o desconto de Imposto de Renda na fonte.

Continua apoio a venezuelanos

Quem imaginava que o apoio aos refugiados venezuelanos havia parado durante a pandemia ficou surpreso. A Operação Acolhida, coordenada pelo Itamaraty, segue. Somente em agosto, a iniciativa interiorizou 1.300 migrantes e refugiados que fugiam da ditadura venezuelana. Ao todo, 41.146 pessoas já ganharam novas oportunidades em 608 municípios brasileiros.

Arrecadação de impostos no RS volta ao normal

Beneficiado pela “mesada” mensal de cerca de R$ 500 milhões depositada pelo Governo Federal, o governo gaúcho superou com tranquilidade o momento mais agudo da crise gerada pelo fechamento da economia. Dados da secretaria gaúcha da Fazenda projetam que a arrecadação estadual deste mês deverá fechar em níveis iguais ou próximos do período que antecedeu a pandemia, em torno de R$ 3,2 bilhões.

Osmar Terra e a morte de idosos em asilos

Preocupado com a alta incidência de casos de Covid-19 em asilos, o médico e ex-ministro Osmar Terra comentou na sua rede social do Twitter: “Mais da metade de todas as mortes no mundo por Covid-19 são de idosos em asilos e clínicas geriátricas. Desde o início da pandemia, em todas as entrevistas e recomendações públicas que fiz, recomendei a testagem semanal de todos que trabalham nesses locais, mesmo assintomáticos”.

Governo gaúcho recua na reforma tributária

Está cada vez mais difícil para o governador gaúcho Eduardo Leite aprovar, na Assembleia Legislativa, a proposta de reforma tributária que aumentaria a receita do Estado em cerca de R$ 2,8 bilhões. Todos os deputados de partidos da base do governo, inclusive do seu PSDB, estão resistindo ao projeto que não terá o mínimo de 28 votos necessários para aprovação.

Ontem, o governador gaúcho recuou e aceitou reduzir o reajuste do IPVA, mas mantendo os índices de 30% no ICMS sobre luz, combustíveis e energia elétrica que deveriam cair em dezembro.

