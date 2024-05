Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 10 de maio de 2024

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Plenário virtual

A Mesa Diretora da Assembleia gaúcha decidiu nesta quinta-feira prorrogar resoluções sobre o funcionamento parcial da Casa Legislativa, frente aos impactos da catástrofe climática no RS à maioria dos servidores e terceirizados do órgão. O grupo de lideranças determinou que, assim como na pandemia, as sessões deliberativas sejam, excepcionalmente, realizadas na modalidade virtual. Os parlamentares determinaram ainda que as reuniões passarão a ter caráter extraordinário, com pauta específica acerca da calamidade pública, acontecendo após encontros online do Colégio de Líderes.

Pautas do agro

O presidente do Parlamento gaúcho, Adolfo Brito (PP), deve se reunir na manhã desta sexta-feira com deputados ligados à área do agronegócio do RS para dialogar sobre demandas recentes do setor. O deputado participa também de discussões sobre o Plano de Enfrentamento à situação vivida no estado, com as presenças de líderes de diversas entidades e sob coordenação da Secretaria Estadual de Agricultura.

PDL enviado

A Assembleia Legislativa recebeu nesta quinta-feira, para análise, o Projeto de Decreto Legislativo do Executivo estadual que declarou o estado de calamidade no RS. Uma vez enviado ao Parlamento, o texto segue tramitando em regime de urgência, para que possa ser votado pelo plenário da Casa já nos próximos dias.

Isenção nos pedágios

O deputado Marcus Vinícius (PP) defendeu nas redes sociais nesta quinta-feira a suspensão da cobrança de pedágio nos polos do eixo sul do RS. O parlamentar destaca que os municípios à beira da Lagoa dos Patos correm risco de inundação e consequente evacuação, o que alerta para a necessidade da concessionária Ecosul isentar os cidadãos da tarifa nas rodovias. Marcus pediu ainda que o Ministério dos Transportes e a ANTT determinem a interrupção da cobrança nos próximos dias.

Reforço na segurança

A deputada Adriana Lara (PL) encaminhou um ofício nesta quinta-feira ao secretário estadual de Segurança, Sandro Caron, e à Defesa Civil do RS, solicitando reforço na segurança dos abrigos do estado. A parlamentar destaca que recebeu relatos de violação dos direitos das mulheres e das crianças ocorridas nos locais e pede providências urgentes para assegurar a proteção das famílias abrigadas. “São crimes cometidos por pessoas que não infelizmente entendem a importância desse momento, do respeito, da união, e que estão muitas vezes fazendo coisas que não devem”, destaca Adriana.

Visita aos abrigos

O deputado Dirceu Franciscon (União) realizou uma série de visitas nesta quinta-feira aos abrigos em Canoas que estão acolhendo animais resgatados das enchentes. O parlamentar esteve acompanhando as doações que estão chegando do interior e dialogando com os voluntários empenhados na atenção aos animais. “Deixei a parte técnica um pouco de lado para visitar alguns abrigos, aqui em Canoas, nesta manhã. Muito obrigado a todos que estão ajudando”, destacou Dirceu, nas redes sociais.

