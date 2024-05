Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 20 de maio de 2024

O ministro extraordinário para Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Indústria da mentira

O ministro extraordinário para Apoio à Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, afirmou neste domingo que a disseminação de fake news sobre a situação do estado vem ocorrendo de forma “industrial” e “planejada”. O líder ministerial relata que passou a ser alvo frequente de ataques do gênero à medida que o governo federal foi responsabilizando autores de ações do tipo.

Suspensão de contas

A Polícia Federal vem cogitando a possibilidade de solicitar a suspensão das redes sociais de suspeitos de disseminar fake news relacionadas à catástrofe climática no RS. Entre os nomes investigados pela prática estão o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador Cleitinho (Republicanos-MG).

Saída permanente

Os rumores sobre a saída permanente do ministro Paulo Pimenta da Secom da Presidência vem ganhando força, inclusive entre integrantes do PT. Lideranças da sigla afirmam nos bastidores que o presidente Lula deve aproveitar a transferência do líder ministerial à Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do RS para alterar a estrutura de comunicação do governo.

Reforço de cargos

O ex-prefeito de Taquari, Emanuel Hassen de Jesus, assume nesta segunda-feira o cargo de secretário-executivo do Ministério da Reconstrução do RS. A pasta extraordinária será incorporada também com cargos de diretoria, para os quais o governo federal vem avaliando potenciais indicações.

Cobrança constante

Ministérios de diferentes áreas estão encaminhando um relatório detalhado diário à Casa Civil do governo federal sobre as ações realizadas para auxiliar o RS em meio à situação de calamidade. O chefe da pasta, Rui Costa, segue acompanhando as movimentações de perto e cobrando resultados dos demais colegas na Esplanada.

Cobrança constante II

A agilização na liberação de recursos ao RS é também objeto de cobrança do presidente Lula, que vem pressionando os ministros pelo encaminhamento de recursos ao estado. Apesar de exigir celeridade, o chefe do Executivo sinalizou também às lideranças ministeriais que não deseja politizar as medidas de reconstrução do território gaúcho.

Obstáculos burocráticos

Entidades municipais têm se queixado do excesso de burocracia envolvido na solicitação de recursos pelos municípios gaúchos ao governo federal. Lideranças de prefeituras do Estado afirmam que a quantidade e complexidade de documentos dificultam significativamente o acesso aos valores necessários para restabelecimento das cidades após os recentes eventos climáticos.

Autoridade Climática

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, está tentando avançar com a instalação de um novo órgão federal para a operação do plano de prevenção de desastres que está em elaboração pelo governo. A chefe ministerial propõe a criação de uma “Autoridade Climática” que fique responsável pela implementação, gerenciamento e fiscalização do projeto.

Formação de profissionais

O Ministério do Trabalho está avaliando a possibilidade de organizar cursos de qualificação no RS para formar profissionais de áreas ligadas à construção. Caso avance, a proposta deve promover a capacitação de trabalhadores como marceneiros, pedreiros e eletricistas para auxiliar na reconstrução das casas do estado após as inundações.

Mobilização Sul-Sudeste

O governador do RJ, Cláudio Castro, mobilizou lideranças estaduais do Sul e Sudeste para atuarem de forma integrada em um mutirão voltado ao restabelecimento da normalidade no RS após as enchentes. A expectativa é de que os Executivos estaduais encaminhem máquinas e efetivo humano para a limpeza e reconstrução do estado após a água baixar.

Jovem Ambiental

A Comissão de Educação do Senado discute nesta terça-feira a criação do Programa Agente Jovem Ambiental. Apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA), o projeto visa engajar jovens em ações de educação ambiental e de disseminação de boas práticas, além de criar oportunidades de geração de renda e de melhoria de vida.

Eventos unidos

Secretarias municipais de turismo e entidades promotoras de diferentes regiões do Brasil mobilizaram uma campanha nacional para ajudar o RS. Intitulado “Eventos Unidos – Rio Grande do Sul”, o movimento visa auxiliar na recuperação de empresas do setor que foram impactadas pelas inundações.

Estadia solidária

O prefeito Sebastião Melo requisitou apoio dos governos estadual e federal para a gestão compartilhada do Programa de Estadia Solidária. A iniciativa, integrada às ações de mitigação dos impactos das enchentes, prevê o repasse de um auxílio financeiro mensal para o custeio da moradia de quem está abrigado na casa de familiares ou amigos.

Gestão de abrigos

Sebastião Melo se reuniu neste domingo com a equipe responsável pela coordenação dos abrigos parceirizados em Porto Alegre para alinhar estratégias sobre o funcionamento dos locais. De acordo com o prefeito, cerca de 12 mil pessoas estão alojadas nos 146 espaços do gênero disponibilizados na Capital.

Imunização de trabalhadores

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou na última semana um movimento de vacinação contra a gripe e o tétano para trabalhadores que atuam na força-tarefa de limpeza de Porto Alegre. Realizada junto ao Departamento Municipal de Limpeza Urbana, a iniciativa visa garantir a imunização dos profissionais que estão na linha de frente da recuperação da cidade após as enchentes.

Frentes de limpeza

O vereador Roberto Robaina (PSOL) acionou a prefeitura de Porto Alegre solicitando a organização de frentes de limpeza para a higienização da Capital após as águas baixarem. O parlamentar alega que o efetivo de 3 mil funcionários do DMLU, do qual uma parte foi também atingida pelas enchentes, não será suficiente para a demanda existente na cidade.

