Colunistas Outro capítulo

Por Leandro Mazzini | 20 de maio de 2024

(Foto: Divulgação)

A concorrência dentro da Eldorado Brasil Celulose ganhou novos contornos. Além de tentar barrar a construção de nova linha de produção da Eldorado, a sino-indonésia Paper Excellence quer usar o lucro da empresa de celulose – por meio de seus dividendos – para construir fábrica concorrente em Montes Claros. A Paper negocia com o Governo de Minas projeto de mesmo porte do plano de expansão da Eldorado: 2,5 milhões de toneladas anuais. Os indonésios já conseguiram benefícios fiscais do Estado e mapeamento de terras disponíveis. A Paper e a J&F Investimentos, sua sócia brasileira, disputam 100% da Eldorado na Justiça e, por ora, a estrangeira tem 49,4% das ações. A J&F havia proposto a expansão da Eldorado para Três Lagoas (MS), com geração de 10 mil empregos na região, mas a Paper tenta impedir que a empresa acumule caixa para o projeto e agora busca projeto similar em Minas.

O Amapá precisa!

Gente do Governo que toca o assunto dá como certa a exploração de petróleo na linha equatorial na foz do rio Amazonas, com impacto positivo (e coloquem bilhões de reais nisso) nas economias de Amapá e Pará. O presidente Lula da Silva só espera passar a COP30 de Belém – onde provavelmente devem ficar boa parte das sedes das petroleiras.

Três Poderes

Uma reunião entre um alto oficial militar, um ministro do Judiciário e um senador, nas residência de um deles, selou o início de um diálogo mais aprofundado sobre os crimes do 8 de Janeiro de 2023. Nada, porém, que mudará as punições aos baderneiros. Mas a conversa, embora cordial, foi dura entre as partes.

“Apaguinho” aéreo

O DECEA nega sistema inoperante, apesar de pilotos de aviões comerciais alertarem isso durante aproximação dos aeroportos de Congonhas e Cumbica, em São Paulo, na segunda-feira passada (13). A FAB afirma que houve “instabilidades nas frequências do setor norte”.

Mixou?

Estão à venda no site Cidade dos Leilões, por R$ 25, dois “santinhos” impressos de propagandas eleitorais do então deputado federal Jair Bolsonaro (PP-RJ), do ano de 2001. Até dias atrás, sem lances.

Nova morada

Cerca de 300 funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, desabrigados, estão morando dentro da unidade e salvando pessoas em situação de emergência, além dos cuidados dos outros internados, conta o ex-deputado Jerônimo Goergen. Doações por PIX a eles na chave solidariedade@santacasa.org.br.

Com Equipe DF, SP e RJ

Outro capítulo

