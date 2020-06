Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 8 de junho de 2020

Luciana Gimenez passou por uma cirurgia no ombro, em São Paulo. (Foto: Divulgação/Rede TV!)

A escalada do novo coronavírus tem comprometido bastante a imagem do nosso País lá fora, com forte influência no trabalho dos mais diferentes setores.

Um exemplo, naquilo que nos toca, as produtoras independentes. Mesmo retomando aos poucos as suas atividades, está bem complicado superar algumas dificuldades para tornar possível a entrega de material para as várias TVs pagas, como GNT, Multishow…, e também as emissoras abertas, que contratam os seus serviços.

Para muitas delas, são indispensáveis captações em outros países, o que deixou de ser possível, porque muitos deles fecharam as fronteiras e passaram a proibir a entrada de brasileiros.

Estados Unidos como caso principal.

Um problema que ninguém sabe ainda como resolver. Ou quando poderá ser contornado, considerando que as perspectivas para esses próximos tempos ainda são das mais sombrias.

Sai de baixo

No que isso vai dar, todo mundo já imagina: polêmica. O modelo Tiago Ramos, conhecido como padrasto de Neymar, e o ex-“BBB20”, Felipe Prior estão sendo falados na Record para o elenco da próxima “Fazenda”. Eles e mais Nana Rude.

A emissora mantém o elenco (e as negociações) a sete chaves.

Procedente

Faz todo sentido as reclamações das TVs, que em seus principais telejornais estão sendo impedidas de atualizar os números da Covid-19.

A divulgação passou a acontecer nos finais de noite. Saudades dos tempos do Mandetta.

Próximo passo

A decisão da Globo em não renovar o contrato de Miguel Falabella acionou o sinal de alerta em algumas concorrentes.

É alguém que pode ser aproveitado em diferentes situações. Autor, ator, diretor, apresentador…

Trabalho suspenso

Luciana Gimenez passou por uma cirurgia no ombro, sexta-feira, em São Paulo. Problema que vinha incomodando há algum tempo.

Durante toda essa semana, ainda em recuperação, ela ficará afastada das gravações na Rede TV!.

Próxima atração

Depois do Antonio Fagundes, ontem, o próximo “Domingão do Faustão” terá a presença de Ivete Sangalo.

O programa, diante dos impedimentos que ainda existem, irá investir mais na participação de grandes estrelas. É por aí.

Caiu a ficha

Mesmo com a obrigação de entregar um certo número de jogos aos patrocinadores do seu futebol, a decisão de interromper as reprises nas tardes de domingo está tomada.

O prejuízo na audiência foi muito grande.

É o que dizem

O comando da Record vive a expectativa de sofrer um contra-ataque da CNN Brasil, por causa desse vai e vem protagonizado por Reinaldo Gottino.

Há o entendimento que o CEO Douglas Tavolaro, que conhece bem as duas, logo dará uma resposta à altura.

Sonho antigo

Desde os primeiros dias da sua implantação, a CNN Brasil sempre teve como grande sonho contar com Adriana Araújo como uma das suas apresentadoras.

Foram várias as investidas. No entanto, a situação dela na Record sempre foi muito boa.

Humor por drama

A exibição de “Lady Night” na Globo vai mesmo até o próximo dia 18.

No dia 25, o horário passará a ser ocupado por “The Good Doctor”.

Rejeição

O SBT definiu que “Chiquititas” será reprisada a partir do dia 29, dividindo a faixa de novelas até o encerramento de “As Aventuras de Poliana” no dia 6.

O problema é que essa escolha não atendeu uma parte bem importante dos seus telespectadores. As reclamações são muito fortes.

Mudança na grade

A partir de domingo (14), em substituição às reprises do futebol, a Globo exibe a sessão “Campeões de Bilheteria”. Filme escolhido: “X-Man: Dias de um futuro esquecido”, maior sucesso de bilheteria da franquia.

On-line

Com foco na temática do meio ambiente, os jornalistas Sonia Bridi, Ernesto Paglia e Vico Iasi estão entre os nomes que participarão, de hoje até sexta-feira, de uma série de palestras e aulas virtuais para universidades do Brasil e do exterior. Trata-se de uma versão digital do projeto Globo no Campus, iniciativa do Globo Universidade.

C´est fini

Os telespectadores da Band já notaram que Eduardo Barão, correspondente da Band em Nova York desde o final do mês passado, tem aparecido mais magro na tela.

Cobrindo os protestos nos Estados Unidos, Barão perdeu 5kg em um semana. Ele tem andado em média 15km por dia para acompanhar as manifestações antirracismo iniciadas após a morte de George Floyd.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

