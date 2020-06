Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 9 de junho de 2020

Selton Mello é o convidado de Tatá Werneck, quinta-feira, no penúltimo “Lady Night” desta temporada na Globo. (Foto: Juliana Coutinho)

Não há como negar ou querer discutir os méritos da CNN Brasil. Há pouco menos de três meses no ar, já ocupa posição de destaque entre os canais de jornalismo, nada ficando a dever aos mais antigos – GloboNews, RecordNews e BandNews.

Consequência natural de todo o cuidado que existiu em pouco mais de um ano de preparação.

Nada a discutir quanto a isso. Apenas o merecido reconhecimento.

Porém, alguns ajustes ainda são necessários. Evaristo Costa, sem dúvida, foi uma das suas grandes contratações, talvez uma das principais ao lado de William Waack, mas para a CNN Brasil, hoje, ele está mais atrapalhando do que contribuindo para melhores resultados.

A exibição do “Séries Originais”, o seu combinado programa, retardada pelos acontecimentos da pandemia, parece que passou a acontecer meio que na marra, comprometendo seriamente a cobertura das manifestações nas ruas nesses últimos dois domingos.

Um absurdo, de um momento para o outro, ser obrigado a se desligar do mundo, mesmo sabendo que o mundo está de ponta- cabeça. Nada a ver.

Em um canal de notícias, o factual sempre deve ter preferência absoluta.

TV Tudo

Regra nº 1

Ao contrário de todo e qualquer documentário, por maior que seja a sua qualidade, o pessoal da CNN deve saber que notícia não se estoca.

Nem se discute a preferência.

Em cima disso

Por causa da cobertura da pandemia, a CNN Brasil se viu obrigada a contratar uma série de profissionais, para reforçar os seus quadros na sede de São Paulo, até agosto.

A maioria tem a promessa de seguir trabalhando.

Viajando

Depois de mais de dois meses preso em casa, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde, Aguinaldo Silva, que completou 77 anos domingo, vai voltar para Portugal.

Viaja no dia 30 e deve ficar um longo período por lá. Por enquanto, nada fechado em relação à TV.

Cartas na mesa

Em uma entrevista para o podcast da revista Harper´s Bazar, Xuxa abriu o jogo sobre seus planos futuros.

Revelou ter recebido propostas da Disney, Netflix e Warner, e que há uma forte possibilidade de voltar a sua carreira para o cinema.

E mais

Além dessas propostas, a série biográfica sobre a Xuxa já está em fase avançada de pré-produção.

Mas não terá ela como atriz.

Rádio em rede

Muito em breve, mas muito em breve mesmo, a BandNews FM vai estrear um programa diário com Eduardo Barão, direto dos Estados Unidos.

Há o entendimento que o momento está bem oportuno para isso. Terá uma hora de duração.

Integração

Nomes bem conhecidos da Band aberta, também dentro de pouco tempo serão integrados aos trabalhos da BandNewsTV.

Por aí se entenda, Andressa Guaraná, Joana Treptow, Paloma Tocci, Lana Canepa e Eduardo Oinegue, entre outros.

Desligamento

Por outro lado, a jornalista Fabiana Panachão, após quase 5 anos, deixou o BandNews na sexta-feira passada. Ela agora vai se dedicar ao digital, com foco no nicho de finanças.

Com a saída de Panachão, o desenho de nova grade do canal de notícias sofrerá mudanças.

Acertos internos

Internamente, seguem os trabalhos na Globo para a retomada das novelas, séries e programas.

Os protocolos de segurança ainda não foram inteiramente fechados, mas se fala até na possibilidade de “Amor de Mãe” e “Salve-se Quem Puder” voltarem a gravar, juntas, na segunda quinzena de julho.

Reprogramado

A Band reprogramou a reprise de Palmeiras x Vasco – Final da Copa Mercosul 2000.

O jogo, que havia sido cancelado, vai ao ar no próximo domingo na faixa “Você Torceu Aqui”.

Entrevista

Selton Mello é o convidado de Tatá Werneck, quinta-feira, no penúltimo “Lady Night” desta temporada na Globo.

O ator, como se sabe, voltará às novelas da emissora após 20 anos, como protagonista de “Nos Tempos do Imperador”.

C´est fini

Nada oficial ainda, mas na Record já se trabalha com a possibilidade de, assim como a Globo, voltar com as gravações das suas novelas em julho.

“Gênesis”, claro, é o maior quebra-cabeça, pelo elevado número de pessoas envolvidas.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

