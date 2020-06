Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 10 de junho de 2020

(Foto: Gabriel Cardoso/SBT)

O “Roda a Roda”, apresentado todas as noites por Rebeca Abravanel, liderou o Top 10 do SBT em maio, em São Paulo e no PNT, de acordo com os dados do Kantar Ibope.

Na Grande São Paulo, o “Roda a Roda”, no ar de segunda a sexta, marcou 9,5 pontos; “A Praça é Nossa”: 9,2; “Programa Silvio Santos”: 9,0; “Eliana”:

8,7; “As Aventuras de Poliana”: 8,6; “Jogo das Fichas”: 6,7; “Programa do Ratinho”: 6,7; “Cúmplices de um Resgate”: 6,5; “Domingo Legal”: 6,5, e “SBT Brasil”: 5,9.

Já em cenário nacional, o “Roda a Roda” fechou com 9,1 pontos; “Programa Silvio Santos” – 9,0; “As Aventuras de Poliana” – 8,1; “Eliana” – 7,7; “A Praça é Nossa” – 7,5; “Cúmplices de um Resgate” – 6,3; “Jogo das Fichas” – 6,2; “Domingo Legal” – 5,9; “O Que a Vida me Roubou” – 5,9, e “Programa do Ratinho” – 5,8.

A força do entretenimento no SBT fica bem demonstrada nesses dois painéis, assim como a baixa representatividade do seu jornalismo, que só aparece no ranking de São Paulo e ainda assim em posição de pouco destaque.

TV Tudo

Mais números

“Conversa com Bial”, nas três primeiras semanas da nova temporada, registrou um crescimento de 17% da audiência na Grande São Paulo.

E mais 4 pontos de participação (share), em relação ao mesmo período de 2019.

Cilada

Além de “Diário de um Confinado” e a próxima “Escolinha do Professor Raimundo”, Bruno Mazzeo também trabalha na volta do projeto “Cilada”, que já foi série e filme de humor.

Drica Moraes, Fafy Siqueira e Reynaldo Gianecchini estão cotados para o elenco.

Confinamento

Em relação a “Diário de um Confinado”, a série estreia dia 26, primeiro no Globoplay, e em julho, dia 4, na TV Globo e no Multishow, além de pílulas no GNT.

Portanto, na aberta, ficará no lugar do “Zorra” até agosto.

Agora a bomba

A Globo pretende voltar com “Amor de Mãe” na primeira semana de setembro.

Esse é o plano. “Fina Estampa” vai seguir até lá.

E o porém…

“Amor de Mãe”, voltando em setembro, não terá capítulos inéditos todos os dias.

A Globo ainda estuda como isso vai acontecer, mas a possibilidade de retornar ao velho sistema de exibição todas as noites, diante das dificuldades, já está descartado.

Possibilidades

“Amor de Mãe” poderá ter a sua exibição alternada com uma antiga novela.

Essa é umas das hipóteses.

A outra, não existindo a possibilidade de voltar com a novela de Manuela Dias ao fim de “Fina Estampa”, será escolhida uma outra reprise.

Mais essa

A Globo não tem nada definido ainda para os horários das 18h e 19h. “Amor de Mãe”, nessa tentativa de volta, terá prioridade absoluta.

A reprise de “Totalmente Demais”, por exemplo, vai seguir normalmente, sem cortes ou edição.

Não entendi

Domingo, o programa “Acordes da Esperança”, na TV Aparecida, teve Thiago Arancam como convidado.

A Basílica Velha de Aparecida foi escolhida para a sua apresentação. Luz também muito bonita. Só que usaram playback. Estragaram tudo.

Destaque especial

Fernando Henrique, alguém que durante muito tempo trabalhou com Sonia Blota em Paris, agora está na CNN Brasil em Nova York como produtor.

E, atualmente como repórter, entrando várias vezes ao vivo de lá, cobrindo os incidentes após a morte de George Floyd.

Tablet do humor

Carlos Alberto de Nóbrega vai participar do “The Noite”, apresentado por Danilo Gentili no SBT, de forma inédita.

Em um cenário criado em homenagem a “Praça é Nossa”, Gentili conversará com o convidado por vídeo chamada, mas tendo ninguém menos que Matheus Ceará “interpretando” o corpo de Carlos Alberto, que terá apenas o rosto encaixado via tablet.

Temas

Na conversa, Carlos Alerto falará sobre o que tem feito no período de isolamento, família, momentos da “Praça” e irá interagir com Murilo Couto e Léo Lins.

Os humoristas aparecerão no famoso banco como se fossem personagens do programa.

C´est fini

Está um rumor muito forte sobre novas mudanças no departamento de jornalismo do SBT. Data hoje, não existe rigorosamente nada a respeito desse assunto.

Aliás, qualquer decisão sobre o departamento de jornalismo do SBT sempre cabe ao dono, Silvio Santos.

Até agora, na contramão de todos os boatos, ele não sinalizou absolutamente nada.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

