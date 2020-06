Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 11 de junho de 2020

Remake de “A Usurpadora” é protagonizado por Sandra Echeverria. (Foto: Reprodução/Instagram)

Confinamento, além do que representa como segurança na vida de cada um, também tem outro lado interessante: verificar com mais atenção o que acontece no mundo.

Por exemplo: Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, participou de alguns programas esportivos, nesses últimos dias. Curioso observar como uns são mais amigos e outros praticam o jornalismo.

No “Jogo Aberto”, da Band, por exemplo, foi recebido com toda pompa e circunstância. Sorrisos e afagos quase em tempo integral. Os temas espinhosos foram tratados de forma sutil e bem suave.

Porém, nessa última segunda-feira, o mesmo Landim experimentou uma situação diferente no SporTV.

No “Bem, Amigos!” ouviu questionamentos duros e foi rebatido quando deu declarações distantes da realidade. Mesmo com respeito de parte a parte o tempo todo, houve momentos de alguma tensão.

Uma diferença ou definição perfeita, da assessoria de imprensa e do verdadeiro jornalismo. Simples assim.

TV Tudo

Videoconferência

Na tarde de ontem, on-line, atores de “Amor de Mãe” começaram a receber informações sobre como se dará essa volta às gravações nos Estúdios Globo.

Se nada mudar, trabalhos na segunda quinzena de julho.

Cadeira vazia

A Jovem Pan ainda não definiu quem será o seu novo diretor de jornalismo.

Nomes em estudo. A ideia é contar com alguém que, além de comandar, também participe diretamente de todos os trabalhos.

Ibope

Em São Paulo, dados referentes a maio, o “Cidade Alerta” liderou o Top Dez da Record TV.

Logo em seguida, “Domingo Espetacular”, “Jornal da Record”, “Balanço Geral”, “A Escrava Isaura”, “JR – edição de sábado”, “CA – edição de sábado”, “Hora do Faro”, “Câmera Record” e “Apocalipse”.

PNT

Em relação ao cenário nacional, também maio, chama atenção o fato de a “Programação Local/Noite” ter ficado em primeiro lugar.

Na sequência, “Domingo Espetacular”, “Jornal da Record”, “A Escrava Isaura”, “Programação Local/Tarde”, “Apocalipse”, “JR-sábado”, “Hora do Faro”, “Cine Maior” e “CA-sábado”.

Nova versão

A partir do próximo fim de semana, na plataforma Guigo TV, o canal mexicano Las Estrellas passa a exibir para o Brasil o remake de “A Usurpadora”, protagonizado por Sandra Echeverria.

Diariamente, à 0h30. Sucesso do final dos anos 1990.

Exceção

Todos os repórteres da Globo, assim como de outras TVs, têm usado máscaras em suas entradas, ao vivo ou gravadas, nos telejornais.

A exceção atende pelo nome da correspondente na Suíça, Bianca Rothier.

Não é por nada

Mas todos os dias, após qualquer entrada da Bianca Rothier, os apresentadores dos telejornais da Globo são obrigados a explicar por que ela, e só ela, não faz uso da máscara: “porque na Suíça não precisa mais”.

Só que aqui precisa. E ela participa de um jornal daqui. O exemplo deve ser passado.

Turco

Neste sábado, na Rede TV!, acontece o retorno das transmissões ao vivo de futebol.

A partir das 15h45, Marcelo do Ó irá narrar a partida do Campeonato Turco entre os times Besiktas e Antalyaspor. Comentários de Paulo Sérgio e Élcio Mendonça.

Italiano

Silvio Luiz segue afastado preventivamente, uma vez que pertence ao grupo de risco no contágio pelo novo coronavírus.

Mas vai voltar com as transmissões do campeonato italiano. Todos os cuidados serão tomados, inclusive fazendo com que ele e o comentarista trabalhem em estúdios separados.

Recuperação

Maria Melilo, ex-BBB, continua internada no Sírio Libanês, em São Paulo, sob os cuidados do dr. David Uip.

Teve uma recaída no caso do Covid-19, ainda com fortes dores abdominais, e agora está passando por uma série de exames.

C´est fini

Homero Salles, como convidado de Geraldo Luis em uma live na terça-feira, contou histórias bem interessantes da TVS/SBT e, em especial, da trajetória de Gugu Liberato; dos seus primeiros passos, quando ainda tremia ao encarar um palco até se tornar um dos maiores apresentadores da televisão brasileira.

Os dois sempre foram grandes amigos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

