Colunistas CNN Brasil estreará no dia 15 de março

Por Flávio Ricco | 6 de março de 2020

Em “Amor de Mãe”, Betina, personagem de Isis Valverde, está vivendo uma reviravolta na trama. (Foto: Reprodução/Instagram)

TV Tudo

Intenção primeira

De julho até novembro passado, a CNN Brasil trabalhava com 8 de Março, Dia Internacional da Mulher, como data de estreia.

Todos os seus contratados tinham esta informação.

Alteração

Mas no final de 2019, a sua direção resolveu mudar de estratégia, ainda sem revelar a nova data.

Só agora, às vésperas, foi divulgado que será no dia 15, domingo, com uma programação especial e a participação de todos os contratados.

NaMorada

Tatiana Vasconcellos, da CBN, e Laura Cassano, repórter da TV Globo, estão preparando para o dia 31, a estreia de um novo podcast, “NaMorada”, com uma série sobre mulheres que moram sozinhas. Entre célebres e anônimas, de diferentes idades, os mais diversos assuntos serão abordados.

Costanza Pascolato e a cantora Ana Cañas estão entre as entrevistadas.

Parceria

O Facebook fechou parceria com alguns dos maiores clubes de futebol brasileiro, entre eles Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Vasco, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Internacional, Grêmio e Athletico Paranaense.

Acordo que viabiliza mais de 800 vídeos de conteúdos exclusivos para o Facebook Watch.

Material

Os vídeos serão disponibilizados nas páginas dos times e os torcedores terão acesso a mais de 67 horas de produção dedicadas a conteúdo esportivo, incluindo materiais inéditos e histórias de grandes ídolos.

Facebook que detém os direitos de transmissão da Libertadores na América Latina até 2022 e da Champions League até a temporada 2021.

Extensão

Na última segunda-feira, o diretor de Rede da TV Cultura, Fábio Borba, e o presidente da Agência Brasil Central, José Roberto Leão, renovaram contrato de afiliação.

As partes estenderam assim o vínculo de 15 anos entre, Cultura e Brasil Central de Goiânia, por mais quatro.

Consequência

Ainda em se tratando de Cultura e Brasil Central, a programação continuará sendo compartilhada e haverá ações para a realização de coproduções e encontros. E, como primeiro deles, no final deste mês, um evento sobre o futuro do rádio no Brasil.

O termo ainda foi chancelado pelo diretor de Telerradiodifusão, Imprensa Oficial e Site, Euler Barbosa.

Futebol

De hoje, sexta, até a próxima quinta-feira, os canais Fox Sports vão transmitir 20 partidas de futebol exclusivas na TV fechada.

De acordo com o Fox, serão 1800 minutos de transmissões ao vivo de cinco diferentes competições: Superliga Argentina, Campeonato Alemão, Liga Europa, Copa do Nordeste e Libertadores.

Executiva

Em “Amor de Mãe”, Betina, personagem de Isis Valverde, está vivendo uma reviravolta na trama. Ela descobriu ser irmã de Álvaro (Irandhir Santos) e agora é acionista da PWA.

Além disso, mudou para o antigo apartamento de Raul e conta com a consultoria de Lídia (Malu Galli) para uma mudança de visual.

Institucional

Na noite desta sexta, no intervalo do “Tela de Sucessos”, o SBT começa a exibir uma série de clipes, com artistas da casa cantando alguns dos atuais sucessos. Um lance diferente para destacar seu conteúdo.

Chamados a se apresentar: Eliana, Danilo Gentili, Patrícia Abravanel, Celso Portiolli e Maisa, mas com todos os outros também participando.

Dia de comentarista

A lutadora Jéssica ‘Bate-Estaca’ Andrade será a comentarista convidada da transmissão do UFC 248, neste sábado, a partir das 20h15 no Combate.

A paranaense, ex-campeã da divisão dos palhas, foi derrotada em agosto de 2019 pela chinesa Weili Zhang, que faz uma das principais lutas da noite e coloca pela primeira vez em jogo o cinturão da categoria diante da polonesa Joanna Jedrzejczyk.

C´est fini

Durante o evento “Domingo Talks” realizado pela Record quarta-feira, em São Paulo, foi dito que todos os apresentadores do “Hoje em Dia” trabalharão normalmente aos domingos, a partir deste próximo até dia 29.

Do mês que vem em diante, haverá folga para um dos integrantes, em escala ainda a ser definida. Oficialmente, não se falou na chegada de outra pessoa para compor o time.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas

Deixe seu comentário