Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 30 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O "Séries Originais", apresentado por Evaristo Costa, estreia neste domingo, na CNN. (Foto: Divulgação)

Nos bastidores de todas as TVs, especialmente das três principais, Globo, Record e SBT, está havendo a disposição de retomar a normalidade de algumas produções, mesmo com a necessidade de seguir rigorosos protocolos de segurança.

O problema é encontrar saídas para os tantos problemas que ainda existem. Por exemplo: como voltar com os programas de auditório, mas sem o auditório e não poder contar com o indispensável calor humano? Bem complicado.

E mesmo aqueles sem a presença de plateia, para a sua realização também será indispensável observar certos cuidados, que incluem segurança e proteção, para tornar possível a presença de muitas pessoas em um estúdio, considerando artístico, produção e técnica.

Fora o jornalismo, já existem algumas iniciativas no entretenimento, entre elas o “Encontro” e “Conversa com Bial”, da Globo; “Ratinho” e “Domingo Legal” no SBT, mas muito poucas ou quase nada diante do panorama geral.

Um quebra-cabeça. À televisão, às vésperas de comemorar 70 anos no Brasil, diante do problema que atinge a todos e nas mais diferentes atividades, também caberá a missão de se reinventar.

TV Tudo

Movimento

Por meio de videoconferência e Skype, a Record retoma os trabalhos de suas novelas.

“Coaches”(preparadores) já estão em contato com o elenco de “Gênesis”, a próxima bíblica.

Nada consta

Ao SBT, de fato, foi oferecida a proposta de voltar com um jornal policial no final da tarde, começo de noite, inclusive sugerindo para a sua apresentação os nomes de José Luiz Datena e Reinaldo Gottino. Um dos dois.

A direção da emissora, no entanto, não deseja investir nisso agora.

Cobertor curto

Data hoje, o SBT não reúne condições de ampliar a sua carga de jornalismo. Aliás, não existem planos nesse sentido.

O que seria mais lógico era tentar algo de maior qualidade no “Primeiro Impacto”, mas nem isso está sendo pensado.

Andar da carruagem

Depois do alemão e português, é de se esperar que ESPN e Fox Sports também dividam as transmissões da Premier League.

Os jogos voltam no dia 17.

Quase normal

Na Rede TV!, além do “TV Fama” e “Encrenca”, os dois ao vivo, Luciana Gimenez e Marcelo de Carvalho continuam gravando normalmente os seus programas, observando cuidados.

Daniela Albuquerque ainda não.

Combinado assim

Na Globo já se trabalha com a possibilidade das produções de novelas retornarem em julho e as gravações em agosto, “Amor de Mãe” e “Salve-se Quem Puder”.

Mas ainda sem definir datas sobre o momento em que uma ou outra voltará ao ar.

Prorrogação

O BandNews TV não terá o seu sinal fechado neste domingo.

A direção do Grupo Band informou às operadoras, que a decisão de prorrogar já foi informada, independentemente do pacote contratado.

Finalmente

Em se tratando de canal de notícias, a CNN Brasil finalmente confirma para este domingo, 19h, a estreia do programa “Séries Originais”, que seguirá o formato do “Original Series”, da CNN americana.

Apresentação de Evaristo Costa.

C´est fini

Um dos assuntos colocados em discussão no “Triturando”, na tarde de quinta-feira (28), foi: “O que você prefere? Carne de vaca, porco ou de galinha? Qual a melhor?

Pode dar certo?

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas