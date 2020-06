Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 24 de junho de 2020

Rachel Sheherazade está cumprindo normalmente seu contrato com o SBT. (Foto: Reprodução/Instagram)

CNN Brasil usa e abusa de cores berrantes

A CNN Brasil, seguindo o modelo americano e como obrigação, tem um padrão meio exagerado de ser, em se tratando de cores. E luzes. Trabalha sempre com tons muito fortes.

Isso poderia ser amenizado nos figurinos das suas apresentadoras. Mas não. Parece que também por aí a ordem é carregar na tinta e chamar atenção. Quase um festival.

Na Globo, lá atrás, nos tempos do Boni, isso dava um problema daqueles, tanto que até foi assunto de um dos seus famosos memorandos, determinando como tudo devia funcionar, em se tratando de roupas e cenários. Olha só:

a) Contrastes fortes são rigorosamente proibidos em qualquer caso. Cores básicas e tons “pastel” são fundamentais;

b) Evitar o uso de xadrez e listrados, dando-se preferência a cores lisas;

c) Evitar estampados de forma geral e, quando necessários em alguma produção, evitar o uso desse tipo de vestuário na mesma cena.

Uma aula. Simples assim. O mais é questão de gosto.

TV Tudo

Explicação

Não chegou a ser um desabafo, mas diante de algumas informações contraditórias, Rachel Sheherazade usou as mídias sociais para alguns esclarecimentos.

E dizer que está cumprindo normalmente seu contrato com o SBT.

Por outra

Sheherazade informou que tem férias vencidas e, em acordo com a direção de jornalismo, tem escalonado os seus afastamentos. Dividindo-se entre a redação e seus filhos.

Por outra, se alguém não sabe, desde que o SBT existe, nunca, em tempo nenhum, ninguém teve seu contrato rescindido. Os compromissos sempre foram cumpridos até o fim.

Final, ao vivo

Confirmada para este próximo sábado, 22h30, a final do “Made in Japão” na Record com o anúncio do ganhador do prêmio de R$ 500 mil.

As últimas provas foram disputadas, mas o vencedor só agora terá seu nome revelado. Será a primeira vez da Sabrina Sato, ao vivo, no comando de um programa.

Escalação proibida

Ainda em relação ao manual de conduta elaborado pela dramaturgia da Globo para esses tempos de pandemia, um item envolve o transporte de animais.

Até segunda ordem, cachorros, gatos, galinhas, porcos… não poderão mais “trabalhar” nas novelas.

Briga inglória

Alguns fatores têm contribuído para este mau momento do SBT. Falta de produtos e mudanças frequentes na programação entre os principais.

Mas pode dar certo um programa, “Triturando”, à tarde, com o tema: “O que você prefere? Garota de Programa, ‘Sugar Daddy’ ou Mulher de Bordel?”.

Produção bíblica

“Gênesis”, próxima novela bíblica da Record, está com o seu roteiro muito adiantado.

O trabalho não foi interrompido um só dia nesse período, até porque, confinamento, já é algo “normal” para todo e qualquer autor que se preze.

Bem na frente

Em se tratando de “Gênesis”, os seus autores agora estão às voltas com o capítulo 104, referente à penúltima fase, “Jacó”. A última será dedicada a “José do Egito”.

Serão 150 capítulos, com mais de 200 atores. Internamente, é tratada como uma superprodução e tem estreia prevista para 2021.

Cobrança

A exemplo do Sindicato dos Jornalistas, o dos Radialistas também está cobrando uma resposta da Band sobre o caso envolvendo os apresentadores do “Band Notícias”.

Tanto Douglas Santucci quanto a colega de bancada Cynthia Martins foram afastados segunda-feira por suspeita de coronavírus.

C´est fini

Os dois primeiros episódios da série “Auto Posto”, protagonizada por Walter Breda, exibidos nos dias 9 e 16, levaram o Comedy Central ao 1º lugar no ranking da TV paga no target 18-24 anos.

O programa ainda ficou em 2º lugar entre homens, 18-34 anos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

