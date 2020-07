Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 8 de julho de 2020

Ilustração revela plateia em bolhas na próxima ‘Fazenda’. (Foto: Divulgação)

“A Fazenda” vem com novidades e um cuidadoso protocolo de segurança

A comunicação por fichas, usada nas edições passadas de “A Fazenda”, na Record, será agora substituída por um sistema de monitores. Toda a interação, a partir desta nova temporada, se dará por meio deles, inclusive as instruções das provas.

A ideia é diminuir, ao máximo possível, o contato com o mundo de fora, tanto assim que no momento da roça, a comunicação com os dois indicados se dará por vídeo e apenas os roceiros no palco. Só o eliminado, quando deixar o programa, irá encontrar o apresentador Marcos Mion.

A baia ficará fechada e também será ampliada a frequência no abastecimento dos alimentos perecíveis.

E, por último, um projeto em 3D já foi finalizado para permitir a presença da plateia. As pessoas estarão no set, dentro de bolhas, conforme a ilustração.

Os 20 participantes e 4 substitutos serão confinados em um hotel oito dias antes da estreia, já definida para a primeira quinzena de setembro.

TV Tudo

Muito esquisito

“Os Donos da Bola”, da Band, segunda-feira, exibiu por mais de 15 minutos uma matéria da Globo sobre o título do campeonato brasileiro de 1990.

Inacreditável se você lembrar que o jogo, Corinthians e São Paulo, foi uma transmissão exclusiva da Band.

Ou seja

Em vez de pesquisar no próprio arquivo e procurar criar alguma coisa diferente, a produção de “Os Donos da Bola” achou mais fácil chupinhar a concorrente.

Como se explica?

Futuro

Há várias informações sobre Márcio Garcia correndo nos bastidores da Globo, que vão além do “Tamanho Família”. É um nome muito bem avaliado, internamente, e tudo indica que, a partir de 2021, não ficará limitado a um semanal de temporada.

A renovação de contrato por prazo longo não foi obra do acaso.

Jornalismo

O SBT fez proposta para Bárbara Baião, repórter da CNN Brasil. Sem resposta ainda.

E também convidou Aguirre Talento, de O Globo, mas ele recusou.

Chumbo trocado

Depois de acertar a permanência de Daniel Adjuto, ontem a CNN Brasil praticamente definiu a contratação de Galton Sé, do SBT.

Essa “troca de golpes” entre as duas, dá toda pinta que não deve parar tão cedo.

Quase no fim

Os roteiristas de “Gênesis” estão se aproximando da reta final da novela, ainda sem previsão de retomada de gravações na Record.

E como muitos já entregaram suas respectivas fases, que serão sete, esses estão se juntando àqueles que ainda trabalham no texto.

C´est fini

Em relação à nota “Direitos”, publicada terça, um questionamento de atores de quando e se irão receber pela novela “Explode Coração”, de 1995, no Globoplay, a Globo se manifestou.

Sem falar em datas, informou que “efetua todos os pagamentos referentes aos direitos conexos devidos aos seus talentos, reconhecendo a importância da preservação dos direitos de propriedade intelectual”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

