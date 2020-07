Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 9 de julho de 2020

Letícia Colin e Edmilson Filho. (Foto: Ramón Vasconcelos)

Imaginou uma estação espacial norte-americana cair aqui no Brasil? Pois é, isso irá acontecer, mas na fictícia Pitombas, interior do Ceará e acabar com a pacata vidinha de seus moradores. É por aí que vai seguir a nova temporada de “Cine Holliúdy”, escrita por Márcio Wilson e Cláudio Paiva, com direção de Patrícia Pedrosa e Halder Gomes.

O projeto, em 11 episódios, foi aprovado pela Teledramaturgia da Globo, mas, a exemplo de quase tudo, ainda não é possível cravar o início de suas gravações.

Na trama, a “queda” da Skylab na Pitombas, do início dos anos 1970, altera drasticamente a rotina do seu povo, motivando uma série de medidas de segurança. Máscara e distanciamento social entre elas. Qualquer semelhança com os dias de hoje não será mera coincidência.

No elenco, Edmilson Filho, Leticia Colin, Heloisa Périssé e Matheus Nachtergaele.

A primeira temporada começou a ser reprisada terça-feira na Globo.

TV Tudo

Em tempo

A Skylab, primeira estação espacial dos Estados Unidos, foi lançada em 14 de maio de 1973.

Em julho de 1979, ela entrou novamente na atmosfera da Terra e se desintegrou. Pedaços dela caíram no oceano Índico e no sudoeste da Austrália.

Confirmado

Na Record já existe a decisão que “Escrava Mãe”, novela escrita por Gustavo Reiz e direção de Ivan Zettel, será a substituta de “Escrava Isaura” na faixa das 15h15.

Em seu elenco, entre outros, Gabriela Moreyra, Thais Fersoza, Pedro Carvalho, Fernando Pavão, Milena Toscano, Lidi Lisboa, Luiza Tomé, Adriana Lessa e Zezé Motta. Estreia em agosto.

Nova direção

A Band só nos próximos dias irá tornar oficial, porém Denis Gavazzi já pode ser anunciado como seu novo diretor de esportes. Mas já é de fato.

Isso, independentemente das funções que, há alguns anos, ele desempenha no BandSports.

Jornalismo

O “Jornal da Record” trabalha em três novas séries especiais, com os repórteres Lúcio Sturm e Leandro Stoliar, além de outros profissionais, todos observando cuidados.

A primeira, sobre trabalho, também destaca a função dos motoboys, essencial neste período de pandemia. Outra, pessoas que sobreviveram a graves acidentes e tiveram uma segunda chance. Por última, uma relacionada à retomada das aulas.

Streaming

“Jugar con Fuego”, versão hispânica de “Amores Roubados”, chegará no fim do ano ao Globoplay. A série, produzida pela Telemundo com a Globo e já exibida nos Estados Unidos, entrou para o catálogo da Netflix em 31 de maio do ano passado.

Aqui, no Brasil, só não foi disponibilizada até agora devido a um acordo entre as duas empresas.

Cansativo

“Relações pós-pandemia” é o tema de estreia do programa “CNN Tonight”, segunda-feira próxima, a partir das 22h30, que reúne Gabriela Prioli, Mari Palma e Leandro Karnal.

Aliás, em se tratando de CNN Brasil um assunto zilhões de vezes já abordado.

Parado

Após Glenda Kozlowski deixar o projeto “Uma Vida, Um Sonho”, passou a ser discutida a possibilidade de uma dupla assumir a sua apresentação.

Apesar dos tantos problemas e dificuldades, LCA Entertainments e SBT continuam anunciando a estreia para outubro.

Contagem regressiva

Ontem, quarta, durante toda a tarde, foram gravados os primeiros pilotos virtuais do “Domingo Espetacular”.

O programa, além de novidades como cenário, em sua próxima edição terá a estreia de Carolina Ferraz formando dupla com Eduardo Ribeiro.

C´est fini

“Sr. Brasil”, programa do Rolando Boldrin, que completou 15 anos de exibição na TV Cultura, dia 5 passado, neste próximo domingo vai apresentar uma edição especial de aniversário.

Serão exibidos alguns dos seus melhores momentos, como as participações de Ney Matogrosso, Dori Caymmi, Zé Renato, Teresa Cristina e Mônica Salmaso.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

