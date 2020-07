Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 10 de julho de 2020

Andrea Beltrão e Danton Mello, da série “Hebe”. (Foto: Marcos Rosa)

O “SBT News”, novo conteúdo do departamento de jornalismo do SBT, será um novo site de notícias, especializado em política, economia e assuntos do judiciário, similar a outros que já transitam na mesma linha.

Terá em Brasília o seu ponto central de operações e com uma equipe trabalhando para ele em tempo integral.

Todo um andar, no mesmo prédio da TV, na Asa Sul do Plano Piloto, foi destinado para as suas instalações e o objetivo é produzir material jornalístico nas 24 horas do dia.

E, sempre que possível, também disponibilizar em vídeo, muito do que não é aproveitado, no único telejornal diário da TV, o “SBT Brasil”.

Um âncora, em negociação, mas com seu nome mantido em sigilo, será contratado para desenvolver este trabalho.

Está previsto para começar em agosto.

TV Tudo

Necessidade

O SBT, enfim, prepara investimentos no jornalismo, como algo que chega em boa hora.

Em Brasília, por exemplo, critica-se o fato de a emissora ter permitido um desmonte da equipe, que nada foi feito para evitar as saídas de muitos dos seus repórteres.

Programação

A estreia da nova temporada do “Repórter Record Investigação”, com apresentação de Adriana Araújo, está confirmada para o dia 23.

Exibição às quintas-feiras, em substituição a “Em Nome da Justiça”.

Pensando diferente

Ainda na sua fase de montagem, quando surgiram as primeiras especulações em torno do assunto, a direção da CNN Brasil informou que, assim como em todo o mundo, no Brasil a sua operação ficaria restrita à TV fechada.

Agora, em seu quase quarto mês de operações, já se admite fechar parceria com algum canal aberto. Entre os mais citados, Gazeta e Mega.

Por sua vez

A TV Gazeta, consultada, informa que desconhece completamente o assunto.

Que pelo menos até agora nada chegou para a sua direção.

Em cima disso

Diferentemente de especulações, insistentes até, sobre possível volta de Claudete Troiano, a TV Gazeta também nega. Diz que não existe nada.

E que “Regina Volpato continua firme e forte no ‘Mulheres’”.

Novela

O Tribunal Superior Eleitoral, presidido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, prorrogou por 42 dias o prazo para que artistas e comunicadores se afastem do seu trabalho profissional.

Diante disso, é perfeitamente possível uma reviravolta no “caso José Luiz Datena”.

Especial

Diego Guebel, ex-executivo da Band, em contato com a coluna, falou sobre os vários projetos que vem desenvolvendo, especialmente para as TVs da Argentina e Espanha.

E também contou de um especial, que está gravando no Brasil sobre a Covid-19, para provável exibição no A&E e Band.

Complicado

Depois de um dia inteiro de discussões, na quarta-feira a decisão da Taça Rio foi transmitida no YouTube.

Tudo bem a torcida do narrador e tudo bem também que pode desligar o volume, mas ignorar os nomes dos jogadores adversários é meio que grosseria.

Esperando

Depois de “Os Dez Mandamentos”, na Record, em que interpretaram Janes e Jambres, os atores Adriano Petermann e William Vita começaram a fazer uma outra dupla, GG e JJ, em “Salve-se Quem Puder”, na Globo.

Por causa da pandemia, o trabalho foi interrompido e eles ainda não sabem se voltam à novela.

Série da Hebe

A Globo vai exibir “Hebe”, série com Andréa Beltrão, às quintas-feiras, de 30 de julho a 1° de outubro.

Portanto, na semana seguinte ao encerramento, dia 8, deverá acontecer a estreia do “The Voice Brasil”, seguindo um rigoroso protocolo de segurança. Isso, claro, dentro de um cenário bem positivo.

C´est fini

Na dramaturgia da Globo este é o desejo em relação à sua faixa das 21h: seguir com “Fina Estampa”, entrar na sequência com “Amor de Mãe”, bem reduzida – 20 ou 25 capítulos apenas para terminar a novela, e depois exibir a reprise de “A Força do Querer”.

“Um Lugar ao Sol”, da Lícia Manzo, só no ano que vem.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

