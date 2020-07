Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 11 de julho de 2020

A atriz e dançarina Sheila Mello participa do “A Culpa é do Cabral”, terça-feira, 23h. (Foto: Cleiby Trevisan)

“Uma honra entrar para o time”, diz Adriana Araújo sobre “RRI”

Adriana Araújo, na última quarta-feira, em estúdio, iniciou efetivamente o seu trabalho no “Repórter Record Investigação”.

“É um programa novo para mim, nos moldes do que já fiz no ‘Domingo Espetacular’, mas com a proposta de documentário” e, além de apresentar e gravar todos os offs, ela também irá participar da elaboração e produção das matérias.

“Vou me juntar à equipe mais premiada do jornalismo da RecordTV. Profissionais que me respeitam muito. É uma honra entrar para o time”, que tem a direção de Pablo Toledo, Gustavo Costa e Cris Massuyama.

Adriana possui longa experiência em reportagens, isso desde o começo, década de 1990, na Globo, até trabalhos mais recentes, como em matérias do Maguila, Gugu e chegada da Xuxa na Record, entre outras.

O “Repórter Record Investigação”, ainda este ano, deve produzir 7 ou 8 reportagens, e duas terão o seu completo envolvimento, desde a definição do assunto até a sua sonorização. Por causa da primeira, inclusive, ela já está viajando para a Bahia neste sábado.

TV Tudo

Uma escola

É bem extensa a lista de apresentadoras, que começaram no BandNews e depois seguiram outros caminhos.

Só algumas: Regina Volpato, Amanda Klein,Millena Machado, Izabella Camargo, Letícia Levy, Lidiane Shayuri, Anelise Oliveira, Érica Reis, Renata Vianello e Anne Lottermann.

Em cima disso

A Rede TV! iniciou os testes de bancada para encontrar a substituta de Mariana Godoy na apresentação do “Rede TV News”. Millena Machado e Analice Nicolau entre elas.

No entanto, os nomes de Carla Vilhena e Fabiana Scaranzi continuam entre os preferidos da direção da casa.

Capa

Um encontro dos baloeiros e a soltura de balões, que continua desafiando as autoridades, será uma das reportagens do “Domingo Espetacular”. O programa mostra um deles com mais de 44 metros de altura.

E a estreia de Carolina Ferraz ao lado de Eduardo Ribeiro.

Não tem nada

Nesses últimos dias, nos meios esportivos, falou-se da possibilidade da CNN Brasil entrar na disputa dos direitos do futebol. Inclusive, utilizando-se de um outro canal.

Consultada, a sua direção nega: “chance zero”.

Jornada dupla

Confirmando-se “A Força do Querer” para a sequência de “Fina Estampa”, nunca a exposição de Juliana Paes será tanta.

Estava em “A Dona do Pedaço”, está em “Totalmente Demais” e estará em “A Força do Querer”. Não pode se queixar.

Tchan

A atriz e dançarina Sheila Mello participa do “A Culpa é do Cabral”, terça-feira, 23h, no canal Comedy Central, em episódio inédito.

O programa reúne Rafael Portugal, Fabiano Cambota, Nando Viana e Rodrigo Marques.

C´est fini

Depois de uma ameaça de separação, a dupla Thelma Guedes e Duca Rachid, com vários trabalhos no currículo, será retomada.

Novamente juntas, elas já têm discutido algumas ideias, para apresentar sinopse de uma nova novela na Globo.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!

