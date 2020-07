Colunistas Distintivo bloqueado

Por Leandro Mazzini | 10 de julho de 2020

A direção da Polícia Civil do Estado de São Paulo criou regras sobre uso de redes sociais para seus agentes.

A direção da Polícia Civil do Estado de São Paulo criou regras sobre uso de redes sociais para seus agentes, a fim de preservar a imagem da instituição e evitar exibicionismo virtual que possa levar à promoção política de policiais blogueiros e youtubers. A ideia, embora não exposta na Portaria nº 29 do último dia 7 de julho, é bloquear possível uso de imagem do policial ou delegado para palanque virtual-eleitoral este ano – e em eleições vindouras. Entre outros tópicos, a Portaria destaca que é livre a criação de perfil pessoal nas redes, mas o agente não poderá lançar mão de imagem institucional ou usar da nomeação de cargo para exposição.

Mapa da mina

A Polícia Federal está de olho na EMPABE, Empresa Patrimonial de Bens, que seria ligada a Ricardo Nunes, dono da rede de lojas Ricardo Eletro, solto ontem após prisão. Um ativo bilionário em imóveis e até shoppings pode ser o mapa da mina.

Mapa de voo

Ricardo Nunes deve quase meio bilhão de reais em impostos, segundo a Justiça e a Receita, mas parece que vive muito bem, obrigado. Tem até um jato Phenom à disposição no aeroporto da Pampulha, região central de Belo Horizonte.

Poder na linha

Em três telefonemas, o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso (STF), arrancou da Fiesp, Febraban e Ambev a doação de máscaras e álcool em gel para mesários e fiscais na eleição de novembro.

Nova TV

A Medida Provisória do presidente Jair Bolsonaro que abriu brecha jurídica para os clubes de futebol transmitirem online as partidas veio para confirmar que portais de streaming são canais do futuro (bem próximo). A nova TV é seu smartphone ou tablet; e a concessão de emissora, que é pública, não vale mais centenas de milhões de reais.

Brasiiiillll

Mais de 600 mil pessoas receberam indevidamente o Auxílio Emergencial do Governo Federal, aponta relatório do TCU. E ainda há pentes finos no Ministério da Cidadania.

Investida no DF

Além de Bolsonaro, Roberto Jefferson também convidou para se filiarem ao PTB a deputada federal Bia Kicis e o vice-presidente do Patriota no DF, Paulo Fernando Melo.

Aliás…

… O PTB ajuizará duas APDF no STF para assegurar prerrogativas dos advogados e a liberdade de jornalistas. Houve críticas sobre omissão da OAB e ABI no caso do jornalista Oswaldo Eustáquio, preso por 10 dias, alvo do inquérito do ministro Alexandre de Moraes (STF).

MERCADO

Apertem os cintos…

A LATAM Brasil, que na esteira de outras subsidiárias do grupo entrou com pedido de recuperação nos Estados Unidos, foi bola cantada pela Coluna mês passado. A dívida é de R$ 7 bilhões – muito disso é o leasing de aviões. A companhia vem vendendo passagens, cancelando voos e usando dinheiro do cidadão para fazer caixa.

… o dinheiro sumiu

A reportagem também publicou que a LATAM é líder isolada no ranking de reclamações e denúncias nos PROCONS das cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, entre as companhias aéreas.

Sabesp

A Sabesp informa, sobre assinatura de contrato para tratamento de resíduos sólidos com a prefeitura de Diadema (SP) por 40 anos, que “todos os contratos e convênios foram feitos em perfeita conformidade com as leis brasileiras em vigor, como todos os demais contratos de programa vigentes na Sabesp”. A conferir.

Banho-Maria

O STJ suspendeu decisão do TRT de Brasília para que a churrascaria Fogo de Chão fizesse reintegração imediata de 42 demitidos – até o julgamento das ações que envolvem mais de 400 demissões na rede.

