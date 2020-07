Colunistas Roberto Jefferson: “Com toda essa campanha contra, Jair Bolsonaro tem hoje 35% de apoio popular”.

Por Flavio Pereira | 11 de julho de 2020

Presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson critica ação de governadores e prefeitos no combate ao vírus. (Foto: Divulgação/PTB Nacional)

O presidente nacional do PTB,o ex-deputado Roberto Jefferson, que denunciou o Mensalão, comentou ontem que “Jair Bolsonaro, com tudo isso tem hoje 35% de apoio inarredável da opinião publica”. Jefferson, criticou ainda o fato de algumas mídias tentarem vincular o número de vítimas do Coronavírus ao presidente Jair Bolsonaro.

E os governadores e prefeitos?

Roberto Jefferson pergunta: “E os governadores, o que estão fazendo? E os prefeitos? O Supremo Tribunal Federal disse que o dever é deles. O prefeito Bruno Covas (São Paulo), o prefeito de Belo Horizonte, de Porto Alegre, e os outros prefeitos do Brasil, os governadores? A obrigação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal é deles. A ação de saúde é deles. Compete ao Governo Federal botar dinheiro, e o governo federal está botando dinheiro. Mas a ação é dos governadores, e dos prefeitos. Tomem vergonha na cara, e vão trabalhar em favor da saúde do povo”, afirmou o presidente do PTB.

Oswaldo Eustáquio no PTB

O jornalista e blogueiro Oswaldo Eustáquio se filiou ao PTB. Ele foi liberado da cadeia no último domingo, depois de ser preso no dia 26 de junho por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes. O ministro do STF, condicionou a liberdade de Eustáquio a diversas medidas restritivas.

Abertura para o futebol no RS é criticada pelo reitor

O professor de Educação Física Pedro Hallal, atual reitor da Universidade Federal de Pelotas e coordenador da pesquisa sobre coronavírus no Rio Grande do Sul, criticou ontem a decisão do governo gaúcho, que autorizou a volta dos jogos do Gauchão. Hallal, que possui pós-graduação em epidemiologia, discorda da decisão aprovada pelo comitê do governo gaúcho, formado por 53 membros.

A favor do lockdown

O professor Pedro Hallal tem manifestado em entrevistas pelo país afora, que é defensor de um lockdown geral como forma radical de conter a epidemia do Coronavírus.

Decisão desproporcional

A polêmica em torno da liberação dos treinamentos e dos jogos do Campeonato Gaúcho é estimulada pelos defensores do “Fique em Casa”, embora o evidente fracasso da fórmula de tratar os casos de Covid-19 apenas no estágio mais grave. Mas a desproporção da decisão do governo gaúcho está em não permitir a abertura do comércio com um protocolo rigoroso de medidas de higiene, tal como fez com o futebol.

Dois absurdos, segundo Osmar Terra

O médico e deputado federal Osmar Terra identifica pelo menos dois absurdos nas recentes medidas tomadas pelo governo gaúcho e pela prefeitura de Porto Alegre:

“Em Porto Alegre todos os supermercados podem abrir, mas o mercado público não. POR QUÊ?!

Outro absurdo! Não existe lugar mais seguro no mundo contra o contágio do coronavírus do que caminhar ao ar livre, num parque ou na beira do mar, guardando distância de 1,5 a 2 metros de outra pessoa!! Não existe.”

