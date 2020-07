Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 25 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Humberto Carrão e Nanda Costa, atores de ‘Amor de Mãe’. (Foto: Divulgação)

Volta das novelas tem severas medidas de proteção

Trabalhando em perfeito entendimento com autoridades da saúde e diversas outras entidades, Record e Globo estão tomando medidas de segurança muito iguais para possibilitar a reabertura de seus estúdios e a volta das gravações das novelas.

O processo já se encontra na Fase 2, a amarela, que é o da publicação de protocolos pelos sindicatos das categorias e com medidas de prevenção já estabelecidas, como:

– acesso permitido só às pessoas autorizadas

– sanitização diária dos ambientes

– posicionamento de totens e dispensers com álcool gel

– comunicação visual preventiva das zonas de risco

– readequação das estações de trabalho

– instalação de divisórias acrílicas em ambientes compartilhados

– consultoria e presença de profissionais da saúde

– Intensificação da limpeza do ar condicionado e medição da qualidade do ar

Serão obrigatórios também o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva, realização de testes de saúde, limitação de pessoas no set, refeições em horários escalonados e a não utilização de papel na entrega dos capítulos.

Essas são apenas algumas das inúmeras informações colocadas no protocolo de segurança, validado pela secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

(Humberto Carrão e Nanda Costa, atores de ‘Amor de Mãe’ / Divulgação)

TV Tudo

Antes e depois

Ainda em relação a este protocolo e as fases estabelecidas, a primeira, em vermelho, foi a suspensão total dos trabalhos.

E a terceira, verde, permitirá maior flexibilidade ou a abertura completa dos estúdios, baseado nas experiências da fase amarela.

Não bate

A prática, em se tratando da programação do SBT, acaba anulando o seu discurso.

Como uma emissora que se anuncia “mais feliz do Brasil”, mantém entre as suas atrações um traste como “Alarma TV”, com suicídios, assassinatos, decapitações e outros do gênero?

Inusitado

Pouca gente sabe, mas a ideia de produzir a série “O Anjo de Hamburgo”, sobre a vida de Aracy Guimarães Rosa, surgiu há pouco mais de três anos e de maneira bem surpreendente.

O diretor Jayme Monjardim, acredite, estava num velório, quando um desconhecido se aproximou dele afirmando ter uma “história incrível”.

Pilotando

Patrícia Rocha e Felipe Vieira, do BandNews, também passam a integrar a escala de folgas do “Jornal da Band” e “Jornal da Noite”.

As gravações de pilotos já estão acontecendo.

Esse sim…

Fora do ar desde março, já está definido que, a partir de 3 de agosto, o “Globo Esporte” voltará a ser exibido diariamente.

Em suas versões costumeiras, praça e nacional.

Bate – Rebate

· A partir de outubro, a arquiteta Stephanie Ribeiro assumirá o comando do “Decora”, programa do GNT.

· Elza Soares completa 90 anos neste sábado.

· A Globo definiu a substituta da reprise de “Totalmente Demais”…

· … A produção escolhida é “Haja Coração”, de Daniel Ortiz, protagonizada por Mariana Ximenes.

· A atriz Flávia Pavanelli será a convidada do “Superpop”, da Luciana Gimenez, segunda-feira, na Rede TV!.

· Uma entrevista com Ricky Martin será uma das atrações do “Caldeirão do Huck” neste sábado.

· A dramaturgia do SBT não paralisou a produção de “Poliana 2”. Na medida do possível os trabalhos continuam acontecendo…

· … Mas sem ainda qualquer previsão de gravação…

· … Existe a convicção que antes de setembro ou outubro não será possível planejar nada.

· O “Zorra” promete voltar com programas inéditos em 15 de agosto.

C´est fini

Provavelmente no fim de agosto o SBT terá uma posição oficial sobre a realização – ou não – do próximo “Teleton”. Um formato, mais enxuto e bem diferente do tradicional, já está aprovado.

Mas a ordem é acompanhar a evolução da pandemia.

Ficamos assim. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas