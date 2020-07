Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 27 de julho de 2020

Filho de Hebe Camargo, Marcello, diz que a mãe estaria bem honrada com a série em sua homenagem. (Foto: Divulgação)

Filho da Hebe sobre série da Globo: “discordo de muita coisa ali”

“Hebe”, a série sobre a vida de Hebe Camargo (1929-2012), já no cinema e streaming, é a estreia da TV Globo no dia 30, com exibição às quintas-feiras, em dez capítulos.

Marcello Camargo, em conversa com a coluna, meio que lamentando disse que não reconheceu a sua mãe no filme: “discordo de muita coisa ali. Ela nunca bebeu whisky, nunca bebeu no camarim e nunca deixou o público esperando. Não falava palavrões e nunca jogou microfone no chão”.

Sobre a minissérie, que também já viu, divide em duas partes: o começo, quando jovem, batalhando pelo trabalho e procurando ocupar o seu espaço, “eu achei muito bacana, fiel à realidade. Mas a segunda é completamente ficção”.

No entanto, tem certeza que sua mãe, se aqui estivesse, estaria bem honrada com a homenagem da Globo, por quem tinha muito carinho, ”apesar do amor da vida dela ter sido o SBT”.

TV Tudo

Sucessora

Ainda desta conversa com Marcello Camargo, quando o assunto se volta para “quem seria a sucessora de Hebe”, diz que vê muita coisa de sua mãe na Xuxa, em especial, o carisma “muito forte”.

“Eu vejo muito isso na Xuxa”. Marcello conclui dizendo que não pode “deixar de citar o musical dirigido por Miguel Falabella. Maravilhoso! Sensacional! Depois de um trabalho tão lindo, o filme me decepcionou demais”.

Dia de conversa

Juliana Paes também falou com a coluna e disse coisas bem interessantes. Por exemplo: quando assiste aos capítulos de “Totalmente Demais”, sempre fica muito atenta no visual de Carolina, sua personagem.

“Eu fico vendo, me olho no espelho e fico pensando: ‘Não é possível que aquele cabelo é esse cabelo que tá aqui’”, recorda. Com o término da novela, em 2016, ela iniciou a transição capilar e hoje está com os fios 100% naturais.

Cigarro e cozinha

Este período de quarentena, ao lado da família e longe do trabalho, também foi fundamental para Juliana se livrar definitivamente do cigarro. Largou no final de março e nunca mais.

Confessa ainda que o que mais tem feito nestes últimos meses é se arriscar na cozinha. “O que mais fiz foi bolo! Os meus filhos adoram bolo e pedem sempre.” Em breve, ela também estará na reprise de “A Força do Querer”.

TOC

As chamadas do “SBT Brasil”, já de muito tempo, obedecem ao mesmo ritual.

A apresentadora aparece andando, para, vira de ladinho e fala. Só o figurino é diferente. Que tal inventar uma outra?

Revisão

A Globo realiza nesta semana a última videoconferência com o elenco de “Salve-se Quem Puder” antes da retomada de gravações.

O desejo é repassar para o elenco todo o protocolo de segurança adotado para a volta aos Estúdios Globo.

Gravações

Também neste encontro virtual, a Globo vai informar oficialmente a data de gravações da novela.

A ideia é retomar os trabalhos ainda durante o mês de agosto.

Novela gastronômica

O formato adotado este ano para o “MasterChef”, com um campeão por episódio, vai permitir que o reality gastronômico fique no ar até 22 de dezembro, sem sustos.

A Band prevê encerrar as gravações da atual temporada ainda em agosto.

C´est fini

“Esme e Roy” é a estreia do Discovery Kids no dia 3 de agosto, com exibição de segunda a sexta-feira, às 8h.

Trata-se de uma produção da Sesame Workshop e marca o retorno dos criadores de ‘Vila Sésamo’ ao universo da animação. O programa acompanha a garota Esme e seu melhor amigo, o monstro Roy, em suas aventuras por ‘Monsterdale’, a cidade povoada por monstros. Esme e Roy são babás e têm como função cuidar dos bebês monstrinhos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

