Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 28 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











Ticiana Villas Boas grava ‘Bake Off Brasil’. (Foto: Reprodução/Instagram)

Mesmo com dificuldades e diante de tantos impedimentos, as principais TVs, observando cuidados que são necessários, têm procurado ativar os seus núcleos de produção.

Vale reconhecer este esforço.

No SBT, de algum tempo, Celso Portiolli e Eliana estão com programas inéditos, assim como seguem os trabalhos das novas temporadas do “Fábrica de Casamentos”, no ar, e “Bake Off”, em agosto.

Globo, além do “Encontro”, “Bial”, “Caldeirão” e séries remotas, entre outros movimentos, se ensaia o retorno das novelas.

Da mesma forma a Record, que prepara a volta de “Amor Sem Igual”, já tem no ar “Top Chef” e “A Hora do Faro”, além do reality “Game of Clones” para estrear ainda este ano, com apresentação de Sabrina Sato.

E, por último, a Band com seu novo programa das manhãs, da Mariana Godoy, anunciado para semana que vem. O título, a partir de seis sugestões, será escolhido pelo público.

Importante esse esforço em querer fazer, ainda que em um momento tão adverso.

TV Tudo

Cenografia

O cenário da live do Leonardo e Raça Negra está sendo construído no parque aquático do SBT, inclusive com uma luz muito especial.

Vai ao ar na sexta-feira, dentro do “Programa do Ratinho”, às 22h15.

Esquema armado

A Globo já tem um plano de trabalho armado para o lançamento da ex-BBB, Rafaella Kalimann, agora sua contratada.

Por enquanto, remotamente, duas horas de aulas diárias de interpretação. Na sequência, atendimento fonoaudiológico e aulas de inglês.

Prêmios

Além da Rede TV!, a Band também já está com o seu programa de prêmios no ar, “Juntos na Virada”, com entradas nos breaks e exibição prometida até outubro.

Apresentação do ator Gelson Vira.

Alteração

Informação no SBT dá conta que Celso Portiolli vai trocar a locação de Brusque, em Santa Catarina, por Campinas, em São Paulo para a gravação da próxima edição do quadro “Comprar É Bom, Levar É Melhor”. Trabalhos no início de agosto.

Oficialmente, a emissora diz que o assunto está “em análise”.

Dificuldade

A equipe do “Uma Vida, Um Sonho”, reality de futebol previsto para estrear no SBT em outubro, tem encontrado sérias dificuldades para gravar depoimentos dos familiares dos 22 garotos participantes.

A pandemia tem complicado esses contatos e os deslocamentos.

Streaming

“O Segredo de Davi”, filme com João Côrtes, Nicolas Prattes, Neusa Maria Faro, Eucir de Souza, entre outros, está sendo negociado com serviços de streaming norte-americanos.

A ideia é que a estreia desse suspense, do roteirista e diretor Diego Freitas, aconteça até outubro.

Ensaio

“Roda a Roda”, da Rebeca Abravanel, deve voltar a gravar programas inéditos muito em breve.

Só que virtualmente, ainda longe dos estúdios. Os testes estão sendo feitos.

Time fechado

Na Globo, ninguém sabe ainda quando estreia “A Morte Pode Esperar”, título provisório da próxima novela inédita das sete, escrita por Mauro Wilson. Porém, o time já está fechado.

Marcelo Gonçalves, Mariana Torres e Rodrigo Salomão serão os colaboradores, enquanto a pesquisadora de conteúdo, Juliana Saba. Direção: Allan Fiterman, Pedro Brenelli e Ana Paula Guimarães, a ex-paquita.

Virtual

Dez anos após viverem um casal na novela “Poder Paralelo”, da Record, Adriana Londoño e Augusto Zacchi se reencontram, dessa vez no palco, como protagonistas de “Ainda Sou Teu”, que conta a história de um casal de ex-amantes que se reencontra para um ajuste de contas.

No ar, no Instagram da ‘Cenas da Teledramaturgia’, dia 2, às 20h.

C´est fini

Malvino Salvador não tem mais contrato longo, porém, ainda vai ficar um bom tempo vinculado à programação da Globo, por causa dos efeitos da pandemia.

Além da reprise de “Fina Estampa”, também vai aparecer em “Haja Coração”, substituta de “Totalmente Demais” e já acertou rápida participação na próxima “Malhação”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Ricco