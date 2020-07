Colunistas Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 29 de julho de 2020

A partir do próximo sábado, a Globo passa a reprisar a série “Toma Lá, Dá Cá”. (Foto: Marcio de Souza/Divulgação)

Silvio Santos é dono de uma imbatível coleção de mudanças no SBT

Ainda há quem se surpreenda com as costumeiras intervenções de Silvio Santos na programação do SBT, mudanças que muitas vezes saem do nada e não levam a lugar nenhum.

Só que nunca foi diferente. A intensidade pode variar um pouco, mas desde o começo da TV S, ainda nos tempos da Vila Guilherme, sempre foi assim. De tudo, já teve um pouco. Uma vasta coleção. Por exemplo:

– transmissão de futebol, mas só o segundo tempo do jogo, “é o que decide”

– Exibição de “Pássaros Feridos” e do filme “Rambo”, “depois da novela da Globo”

– sessão corrida de “King Kong”

– “Sessão das Dez” à meia-noite

– transformação das produções em “lojinhas”

– “Telefone e Ganhe”, da Helen Ganzarolli, estreou e acabou no mesmo dia

– “Viva a Noite”, de dia, em quatro domingos, como um quadro do “Programa Silvio Santos”

– “Programa Livre”, do Serginho Groisman, que mudou de horário exatas 45 vezes.

– lançamento do “Jornal das Pernas”, com Analice Nicolau e Cynthia Benini

– Reprise de “Carrossel”, tirada do ar depois de 15 capítulos por causa da baixa audiência

– Pior ainda a mexicana “Destilando Amor”. Durou só 4 dias

– E o “Chaves” entrando e saindo o tempo todo, entre tantas e não tão boas.

De uns tempos para cá, os seus movimentos ficaram restritos ao “Triturando”, “Alarma TV” e “Primeiro Impacto”, produtos de qualidade duvidosa, que nada significam na ordem das coisas. Mas que acabam provocando enorme estrago nos resultados.

TV Tudo

Tentativa

Entre essas tantas do Silvio Santos, um belo dia ele resolveu colocar o programa da Adriana Galisteu, “Charme”, à uma e meia da manhã, ao vivo. Isso, também, depois de muitas mudanças.

Ela revoltada, apresentou de pijama e pantufas. Pior: ele gostou. Ligou no dia seguinte, elogiando. E pediu para manter o figurino.

Entrevista

Para a série especial dos 70 anos da televisão brasileira, Lucélia Santos será a entrevistada de Pedro Bial no “Conversa” da próxima sexta-feira.

Dona de um currículo repleto de sucessos, Lucélia é sempre lembrada pelo trabalho em “A Escrava Isaura” (1976), exibida pela Globo. Uma das novelas mais vendidas da história.

De volta

A partir do próximo sábado, a Globo passa a reprisar a série “Toma Lá, Dá Cá” após o jornal “Hoje”.

Escrita por Miguel Falabella e Maria Carmem Barbosa, a sitcom reúne, além do próprio Falabella, Arlete Salles, Alessandra Maestrini, Diogo Vilela, Adriana Esteves, Marisa Orth, entre outros.

Procura

A produção do “Game of Clones”, da Sabrina Sato, está em busca de uma casa, onde o programa será gravado já a partir de agosto.

Tudo feito fora da Record. O detalhe é que tem que ser dentro de um condomínio.

Pacote fechado

Quando voltar ao ar, no ano que vem, “Amor de Mãe” terá um diferencial em relação às produções inéditas das nove dos últimos tempos.

Será exibida, com seus 23 capítulos restantes, inteiramente gravada.

Caça-níquel

As lives, criadas com o melhor propósito, foram transformadas em negócio, agora com direito a sorteios e o uso de entidades assistências como pano de fundo.

A “prenda” é apenas uma Mercedes zero-quilômetro. Só neste último final de semana, Bruno & Marrone, Bell Marques e Wesley Safadão.

Tudo dela

Sem surpresas, a produção de “D.R. com o Ex”, um spin-off do “De Férias com o Ex: Brasil”, para a MTV também será da Floresta.

A proposta é reunir ex-participantes da sexta temporada para “discutir tretas e reações dos colegas”.

C´est fini

Hoje, quarta, e amanhã, serão realizados os primeiros pilotos do novo programa das manhãs da Band, com apresentação de Mariana Godoy.

“Vem com a Gente”, “Nossa Manhã”, “Bom Te Ver” e “Melhor Agora” são as opções de nomes para o programa. O público vai escolher.

A estreia está confirmada para a próxima segunda-feira, conforme falado neste espaço.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

