Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 30 de julho de 2020

Ivete Sangalo decidiu não participar mais do “The Voice Brasil”. (Foto: Isabella Pinheiro)

A confirmação de “Flor do Caribe” como próxima reprise da Globo na faixa das 18h, antecipada por aqui e agora confirmada, segundo o seu autor, Walther Negrão, se deu “porque vai na linha de ‘Tropicaliente’, bem apropriada para os tempos atuais”. Um contraponto importante.

Feliz com a escolha, mesmo agora desligado da casa, contratado por quase 40 anos, Negrão diz que “Caribe” é uma “novela ensolarada, reúne muita gente bonita e foi uma chance de contar com Grazi Massafera, que eu gosto muito como atriz”.

Aliás, o fato de ser uma trama leve, bem temperada e com uma boa maioria das suas cenas gravadas em lugares, como as dunas de Genipabu e Praia de Pipa, segundo ele, acabou estimulando o turismo para essas regiões.

Talvez, por aí, também já admite a possibilidade de uma próxima “Tropicaliente”, fora ou na própria Globo. “Já tenho alguma coisa conversada”, antecipa Negrão.

TV Tudo

Coleção

Sobre Silvio Santos, entre as tantas e boas mudanças na grade do SBT aqui relacionadas na edição de ontem, evidente que algumas ficaram de fora.

Até por uma questão de espaço.

Porém…

Chega a ser imperdoável, uma, em especial, não ter sido relacionada, quando foi decidida a exibição do filme “Ben Hur” no SBT.

Ao ser informado, Silvio Santos mandou trocar o título para “Charreteiro do Rei”, “porque o público vai entender melhor”.

E teve também…

O SBT comprou uma versão diferente de “Titanic”, não aquela do Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, sucesso nos cinemas em 1997.

Para chamar mais atenção foi escolhido o nome de “Titanic 2”, mesmo não sendo uma continuidade da história ou com o resgate do navio.

Bom Jesus da Lapa

Este ano, por causa da pandemia, a tradicional Festa do Senhor Bom Jesus da Lapa, na Bahia, acontece sem a presença dos fiéis. Com o tema “Bom Jesus: responsabilidade missionária e cuidado com a vida”, o Santuário realiza até 6 de agosto a novena e festa de forma virtual.

Já do dia 3 ao dia 5, a TV Aparecida também passa a transmitir a Novena Solene, às 19h.

Finalmente

O novo organograma do Grupo Bandeirantes saiu na última segunda-feira.

O detalhe é que agora tem o presidente Johnny Saad e só um vice, André Aguera. Abaixo dos dois, sete diretores, entre Jornalismo, Entretenimento, RH, Finanças, Comercial, Comunicação e Projetos Estratégicos. Tudo na vertical, rádio e TV.

Segundo momento

Mariana Godoy, na segunda-feira, vai estrear na Band sob direção de Zeca Camargo. Diário, das 9h às 11h, com a participação do chef Dalton Rangel. O acertado para o agora é isso.

Próximo passo, também já se informa, ela terá um programa diário na rádio Bandeirantes.

Série on-line

O diretor Ajax Camacho, que integra a equipe de “Amor Sem Igual”, lidera um projeto chamado “Lockdown”, que reúne vários atores, entre eles o casal Paloma Bernardi e Dudu Pelizzari.

Segue o formato “feito em casa” e deve ser oferecido à Record.

Maratona

Neste domingo, a partir das 14h, o Viva apresenta uma maratona da novela “Chocolate Com Pimenta”, com a reapresentação dos capítulos da semana.

“Chocolate”, protagonizada por Ana Francisca (Mariana Ximenes) e Danilo (Murilo Benício), estreou em abril e se tornou líder de audiência da TV Paga em seu horário de exibição.

Fim de ciclo

Ivete Sangalo decidiu não participar mais do “The Voice Brasil”.

O programa voltará ao ar em outubro, com o retorno de Carlinhos Brown ao time de técnicos.

C´est fini

A exemplo de outros grandes eventos, desta vez, o Emmy Internacional, cuja festa nos Estados Unidos é sempre badalada, acontecerá em formato on-line.

Executivos brasileiros de TV e donos das principais produtoras de conteúdo estão sendo contatados para participar das semifinais de votação, na primeira quinzena de agosto. Tudo muito sigiloso.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

