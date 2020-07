Flávio Ricco Notícias da TV

Por Flávio Ricco | 31 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











Conseguiram “engessar” os ótimos Leandro Karnal, Mari Palma e Gabriela Prioli. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em todos os sentidos, a chegada da CNN Brasil foi das mais positivas. O capricho na sua organização e as contratações realizadas mexeram com todo o mercado. Nada a discutir.

Mas ainda existem correções a fazer, próprias de todo o começo de trabalho, pouco mais de quatro meses no ar.

Por exemplo, conseguiram “engessar” os ótimos Leandro Karnal, Mari Palma e Gabriela Prioli.

O programa “CNN Tonight”, especialmente criado para eles, está arrastado, sonolento, bem parecido com uma monótona aula de escola, numa manhã de segunda-feira chuvosa.

Nada que a mão de um bom diretor não consiga resolver.

Estrutura é importante, casting idem, mas também contar com valores que realmente entendam de televisão, em seus diferentes setores, sempre será indispensável.

TV Tudo

E outra

O interesse pelo noticiário, com pandemia e inquietação econômica, deve ser considerado, mas a GloboNews promoveu mudanças bem importantes nesses últimos meses.

Aumentou o “ao vivo” e ampliou a participação dos comentaristas e repórteres, chegando à liderança da TV paga. Até nisso, na vidinha das concorrentes, a chegada da CNN Brasil também fez bem.

Tudo em cima

Se ainda faltava alguma coisa para confirmar o “Game of Clones”, novo reality de namoro da Sabrina Sato na Record, agora não falta mais nada.

O contrato, que inclui a Prime Video, serviço de streaming da Amazon, já recebeu todas as assinaturas.

Uma pena

A Band, por muito tempo, teve no “MasterChef” um dos seus principais e mais caprichados produtos.

Verbo no passado. Não tem mais. Caiu muito a sua qualidade, a partir desta nova edição. Quase irreconhecível em relação ao que foi apresentado no passado.

E o mais grave

O “MasterChef”, com os problemas que tem e tamanha falta de qualidade, chega a comprometer a credibilidade dos seus atuais jurados. E até da apresentadora Ana Paula Padrão.

O risco de possíveis desfalques já é considerado.

Louça na pia

Ainda a propósito do mesmo assunto, entre receitas e formatos de competição, a culinária tornou-se essencial na televisão dos dias atuais. Veio e tomou conta.

Mas ainda existem coisas que não funcionam muito bem. Por exemplo: a TV Gazeta-SP, às 13h30, tem o “Cozinha Amiga”. Aprender a fazer comida, neste horário, é o que ninguém quer ouvir falar, muito menos ver.

Homenagem

Amaury Jr. é o tema do “Rede TV! 20 anos” desta sexta-feira, a partir das 22h30.

Grandes entrevistas feitas com Chico Anysio (2008), Hebe Camargo (2009), Roberto Carlos (2015) e Ana Maria Braga (2015) serão relembradas no especial, além de viagens do apresentador a lugares como Nova York, Dubai e Turquia.

Efeitos

Por aqui foi noticiado recentemente a intenção de Globo e Sony em não retomar agora as gravações da série “O Anjo de Hamburgo”.

São tantos os protocolos de segurança exigidos por causa da Covid-19, que isso poderia modificar praticamente 50% desse trabalho de época, ambientado no período do nazismo. Ficou para o ano que vem.

Mesmo caso

A série sobre o sociólogo Betinho, Herbert José de Sousa (1935-1997), que será vivido por Júlio Andrade, também só deve iniciar as suas gravações em 2021.

Neste momento, impossível, informa o AfroRaggae, envolvido na produção, que terá elementos como aglomeração, beijo na boca, tortura, sexo… Ou seja, tudo o que não pode agora. Ficaria “fake”, se gravada nos protocolos atuais.

Fluindo

De qualquer forma, internamente, os trabalhos de “Betinho” estão seguindo.

Foram abertos testes para talentos vindos da periferia de São Paulo, que concentrará 70% das gravações, e haverá vários atores negros na série em posição de destaque. Caso de Lázaro Ramos.

Cuidados

A equipe, do Rio, da novela “Amor Sem Igual” fez testes de Covid-19 na quarta-feira. Já os profissionais de São Paulo ainda aguardam orientações da Record. As gravações, se nada mudar, serão retomadas na próxima sexta-feira, dia 10.

Presídios

O “Conexão Repórter”, comandado por Roberto Cabrini no SBT, mostra na próxima segunda-feira a situação de presídios no País em meio à pandemia. Cabrini conversou com detentos e agentes penitenciários sobre uma realidade onde mais de 17 mil casos de Covid-19 foram confirmados em prisões brasileiras.

C´est fini

A Globo também começou a mobilizar suas afiliadas com vistas à cobertura eleitoral deste ano.

Comunicado distribuído informa que as sabatinas com candidatos serão realizadas entre 26 e 30 de outubro; em novembro, dia 12, debate do 1º turno e, 27, segundo turno.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Flávio Ricco