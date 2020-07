Colunistas Preparo psicológico

Por Leandro Mazzini | 29 de julho de 2020

Hoje, Witzel está rifado na política. (Foto: Fernando Frazão/ABr)

Ao passo que centenas de atletas de vários modalidades já embarcam para treinamento por 45 dias em Portugal – como publicamos em primeira mão – o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) não descuida do preparo psicológico da turma que um dia vai brilhar no pódio. Lança neste segundo semestre o curso ‘Abuso e Assédio Fora do Jogo’ para atletas de 12 a 17 anos. Em março, o Comitê já promovera a versão adulta do mesmo curso para atletas, treinadores e gestores envolvidos no esporte olímpico. Mais de 5.600 participantes já se inscreveram. O curso, pioneiro, foi desenvolvido pelo Instituto Olímpico Brasileiro, e foca atletas participantes dos Jogos Escolares da Juventude e das categorias de base das Confederações, clubes e escolas.

Em tempo

Cada vez os clubes e confederações investem no preparo psicológico dos atletas. Foco é tudo. Aquela choradeira vergonhosa (em campo) no ‘7 a 1’ da Copa poderia ser evitada.

Só piorou

A decisão do ministro Dias Toffoli, do STF, de mandar a ALERJ eleger nova comissão do impeachment do governador Wilson Witzel só causou mais raiva nos deputados.

Olho vivo

Tem gente nervosa no Palácio Guanabara, tentando mandar recado em nota em jornal. Fato é que, hoje, Witzel está rifado na política. E só a Justiça o salvará – ou não.

Alô, Netflix!

O Estado do Rio de Janeiro não merece essa tragicomédia política. O histórico policial do Guanabara, desde o fim dos anos 90, rende uma série que parece não ter fim.

Amizade & poesia

O ex-senador e ex-vice-presidente da República Marco Maciel, que completou 80 anos semana passada, sofrendo com doença de Alzheimer, ganhou poema do ex-suplente Joel de Holanda. Uma estrofe: “Logo você que não esquecia o aniversário de ninguém / Você, que das pessoas guardava o nome completo / e das coisas acontecidas o ano, o mês, o dia / Você, incansável cultor de minúcias e sutilezas, em tudo que fazia”.

Memória

Maciel sempre foi um gentleman até nas inimagináveis situações. Certa vez, já vice-presidente, foi obrigado por um funcionário da Infraero, num aeroporto, a tirar os sapatos para passar num pórtico antimetal. E o fez, sem reclamar, quieto, tranquilo.

Solidariedade.adv

A seccional da OAB do DF prepara nova fase de entrega de cestas básicas a advogados. Como publicamos ontem, foram distribuídas mil cestas, e tem muita gente na fila. Desta vez, grandes bancas vão se envolver na caridade.

Baque duplo

O ex-senador Delcídio do Amaral (PT) está muito mais magro, abatido, e – para piorar – luta contra dengue e a contaminação do coronavírus, juntas. Muita gente ficou surpresa com sua fisionomia, em matéria publicada no portal do Jornal de Domingo.

Novo mundo 1

Estudo da Dunnhumby, que atua com ciência de dados do consumidor, revela interesse de 40% da população brasileira em realizar compras pela internet. Além de 37% optarem por alimentos diferentes do seu consumo habitual.

Novo mundo 2

Veja essa pesquisa global da FICO, a multi de software de análise preditiva: cerca de 60% das empresas admitem que a pandemia ampliou a demanda por soluções que aplicam inteligência artificial. Foram entrevistados mais de 100 diretores.

Não é não!

Um cidadão quis andar sem máscara por Criciúma (SC), contrariando decreto municipal, e levou uma bronca da Justiça. No despacho, o juiz Pedro Aujor Furtado, da 2ª Vara da Fazenda Pública, negou liminar e o alertou a pensar mais no coletivo.

Lembrete geral

Segue o juiz Furtado, em trecho da sentença: “Fosse o impetrante o último e único indivíduo morador de Criciúma (…) não haveria o menor problema para que o mesmo circulasse livremente sem máscara e ficasse exposto ao vírus Covid-19.”

ESPLANADEIRA

# ONG Visão Mundial oferece aulas virtuais de idioma Português para refugiados e imigrantes venezuelanos.

# Hotel Golden Tulip Goiânia Address autoriza hospedagen de pets com os donos.

# Mastercard doou 1 milhão de refeições para ONG Visão Mundial que serão destinadas a pessoas impactadas pelo Covid-19.

# Escritor e doutorando em Saúde Mental, Lúcio Lage lança o livro “A Vida após o Coronavírus: novos comportamentos”.

# A Liga promove hoje, às 20h, encontro virtual com a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio, Danielle Barros. @aligario2020.

