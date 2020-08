Após Condessa, Globo será mais rigorosa na contratação de estrangeiros

As novelas da Globo não sofreram maiores baixas em seus elencos neste processo de retomada das gravações.

O único “BO” a se lamentar, foi a atitude do jovem ator português José Condessa, que abandonou “Salve-se Quem Puder” no meio ou durante a paralisação dos trabalhos, para retornar à televisão do seu país.

Desrespeito à parte, a dor de cabeça que isso representou, entre repensar e reescrever várias cenas, ficou como uma lição importante para que fatos parecidos não voltem a se repetir.

De agora em diante, além de reduzir esse expediente ao máximo possível e em prejuízo aos que sempre se conduziram bem, as negociações com artistas de fora e os seus respectivos agentes passarão obedecer outros termos, muito mais inflexíveis dos que foram praticados até aqui.

Assunto tratado e decidido internamente, e que passa a vigorar a partir de agora.

TV Tudo

Na espera

O estúdio/escritório do Amaury Junior, nos Jardins, em SP, construído antes da pandemia, ainda não pode ser inaugurado.

Totalmente decorado e equipado, esteve novo espaço servirá para pequenos eventos e gravações do seu programa.

Programação

A Globo está confirmando para 8 de setembro, mesmo dia da estreia da “Fazenda” na Record, o lançamento da série “Amor e Sorte”, escrita por Jorge Furtado.

Em seu elenco, Luiza Arraes, Caio Blat, Fernanda Montenegro, Fernanda Torres, Fabíula Nascimento, Emílio Dantas, Lázaro Ramos e Taís Araújo.

Escanteio

Alguém, da produção da “Fazenda”, teve o cuidado de levantar os tantos nomes colocados em supostas listas de participantes para esta próxima edição.

Entre enganos e alguns acertos, já passam 60. O suficiente para as três próximas temporadas.

Tá quase

Houve um progresso bem importante nas negociações da Band com os organizadores do Roland Garros.

A redução no custo dos direitos, muito próxima de acontecer, irá permitir a transmissão do torneio entre os meses de setembro e outubro pelo canal BandSports.

Caixa de entrada

Continuam chegando muitas sugestões de nomes para o novo programa das manhãs na Band.

Por favor, a coluna não tem nada com isso.

Garantida

O elenco de “Malhação: Transformação”, próxima inédita do horário, não sofreu alterações por causa da pandemia.

Todos os principais atores convidados já estão se preparando, ainda que remotamente. É o caso de Mel Lisboa, que volta às novelas da Globo após longa ausência. A última foi “Sete Pecados”, em 2007.

Detalhe

Mel Lisboa (foto) viverá a personagem Rosane, mãe da protagonista, Luli, papel de Manu Morelli. Mas nos bastidores da produção, a informação é que a participação dela será bem importante.

A verdadeira protagonista.

C´est fini

O Multishow estreia na próxima segunda-feira, às 22h, a terceira temporada da série “O Dono do Lar”, com Maurício Manfrini, Paulinho Gogó, como protagonista.

Grace Gianoukas, Marcos Oliveira, Roberta Santiago, JP Rufino, Lili Siqueira, Ary França e Estevam Nabote também integram o seu elenco.

