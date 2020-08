O presidente Jair Bolsonaro, na sua meta de desaparelhar ideologicamente as universidades, adiantou ontem, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, que a professora Ludimilla Carvalho Serafim de Oliveira, terceira colocada na disputa interna, será a nova reitora da (Ufersa) Universidade Federal Rural do Semi-Árido.

Caso semelhante é esperado na UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), onde o professor Carlos Bulhões, 3° colocado na disputa de votos para reitor da Ufrgs, é o candidato mais forte, dentro da proposta de excluir candidatos vinculados ao PT , PCdoB e PSOL.

Ainda o caso STF e Antifas

O STF, no julgamento que terminou em 9×1, é bom lembrar, proibiu órgãos de inteligência do Governo Federal de realizarem acompanhamento e dossiês sobre a conduta de servidores públicos que se identificam com a Antifa.

A Antifa é classificada pelo DHS (Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos) como “Grupo Terrorista Doméstico” desde 2017.

O ministro Marco Aurélio foi o único a votar pela manutenção do monitoramento a esses denominados “antifascistas”.

Marco Aurélio também foi o único ministro a votar contra o prosseguimento do chamado “Inquérito das Fake News” que persegue críticos dos grandes grupos empresariais e políticos que se opõem ao Governo Jair Bolsonaro.

Prefeito de Porto Alegre reage ao processo de impeachment

O prefeito de Porto Alegre, Marchezan Junior (PSDB), conseguiu na Justiça, uma vitória importante no recém-iniciado processo de impeachment aprovado pela Câmara de Vereadores por expressivos 31 votos. Marchezan obteve na 5a. Vara da Fazenda Pública prorrogação do prazo para apresentar a sua defesa.

As circunstâncias como foi aprovada a abertura do processo, fazem o prefeito ter certeza de que tudo tem a ver com o jogo politico das eleições.

Sobre isso, Marchezan, otimista quanto à sua reeleição, afirma que “eles querem vencer no tapetão porque sabem que perderão”.

Em Gravataí, Marco Alba dá a volta

Já refeito do revés que representou a perda do centro de distribuição da Mercado Livre, que encontrou dificuldades burocráticas na Secretaria Estadual a Fazenda e foi para Santa Catarina, o prefeito Marco Alba, de Gravataí (Grande Porto Alegre) comemora o resultado de uma nova articulação.

Agora, o município vai receber a rede paulista de farmácias DrogaRaia, que projeta instalar em Gravataí o seu próprio centro de distribuição. A DrogaRaia tem 2.162 farmácias no país, 47 das quais no Rio Grande do Sul.

Em Porto Alegre, Mourão defende solidariedade na doença

Vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão disse ontem, em Porto Alegre, que “doenças se enfrenta com solidariedade. Aqueles que têm mais, devem ajudar a quem tem menos”. Ele veio a Porto Alegre para participar, no ICI (Instituto do Câncer Infantil), da solenidade que marcou a vigência da lei de autoria do deputado estadual Tenente-Coronel Zucco, que institui a política de atenção à oncologia pediátrica no Rio Grande do Sul.

O Instituto entregou ao vice-presidente a Medalha da Coragem e o Certificado de Sócio Benemérito do ICI. O governador gaúcho, Eduardo Leite, e o presidente da Assembleia Legislativa, Ernani Polo, estiveram presentes.