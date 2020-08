Após a derrubado na véspera pelo Senado Federal, ontem a Câmara dos Deputados, por maioria dos votos, decidiu manter o veto do presidente Jair Bolsonaro a artigo que permitia reajuste salarial a servidores da segurança pública, da educação e da saúde durante a pandemia de coronavírus. O veto da Câmara, com apoio declarado do presidente Rodrigo Maia, que atuou ao lado do governo, foi mantido por 316 votos a 165, com duas abstenções. Agora, o texto será promulgado da forma como a Câmara votou. O presidente, vetou estas exceções ao congelamento dos orçamentos depois do alerta do Ministério da Economia indicando que a derrubada do veto pelos deputados poderia comprometer uma economia fiscal entre R$ 121 bilhões e R$ 132 bilhões. Na votação do Senado, despontou o discurso radical do senador Major Olimpio (PSL-SP), ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro, que aliou-se às teses do PT, PSOL, Rede e PCdoB. Mas a surpresa maior foi o voto contra o governo, justamente do vice-líder do governo, Izalci Lucas (PSDB-DF).

Oposição continua a governar usando o STF no caso dos Antifas

O alerta feito pelo próprio ministro Marco Aurélio de Mello de que o Supremo Tribunal Federal vem sendo utilizado pelos partidos de oposição para fustigar o governo confirmou-se mais uma vez ontem.

Na sessão plenária realizada ontem de forma remota, o STF formou maioria para aceitar por 9 a 1, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 722 apresentada pelo partido Rede Sustentabilidade. Mesmo diante de um caso onde o presidente da Republica sofreu uma tentativa de assassinato praticada por um ex-militante do PSOL, por nove votos a um, o STF suspendeu nesta quinta-feira a produção de qualquer tipo de dossiê ou investigação por parte do Ministério da Justiça sobre a vida pessoal e política de servidores públicos. O STF chama estas pessoas de “antifascistas”. Estes grupos, denominados antifascistas, apoiam o uso da violência para defender seus ideais.

Marco Aurélio foi o único voto contra

Apenas o ministro Marco Aurélio Mello votou de forma contrária à petição do partido Rede, por motivos técnicos. Para ele, a ação apresentada não deveria ser julgada. Celso de Mello está novamente de licença médica e não participou do julgamento.

Agora, oposição pede ao STF para vetar nota de 200

Agora, os partidos Rede, PSB e Podemos entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal para barrar a entrada em circulação nota de R$ 200 alegando que as cédulas favorecem a corrupção e a lavagem de dinheiro.

Frango brasileiro na China: negativo para Covid-19

A notícia de que o governo de Hong Kong, província autônoma da China, em amostras de carne de frango importadas do Brasil obteve resultado negativo para covid-19, reforça a posição da avicultura brasileira de que a notícia de contaminação continha algum equívoco. Ontem, o secretário-adjunto de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Flávio Bettarello, informou que a pasta está preparando as informações solicitadas por Hong Kong sobre o lote que, supostamente, teria produto contaminado. Ao que tudo indica, está presente no caso, um jogo de interesses comerciais da China.