Notícias da TV

Em cumprimento a uma decisão tomada já há algum tempo, também em decorrência da disputa entre os seus acionistas, muito em breve, apenas as empresas que pertencem a todos os membros da família Saad continuarão operando do prédio principal do Grupo Bandeirantes, no Morumbi, em São Paulo.

Por aí se entenda, a Band aberta, o canal BandNews, Rede 21 e as emissoras de rádio.

Enquanto todas as demais, as do Grupo Newco – BandSports, Terra Viva, Arte 1, Smithsonian, Agro Mais e Sexy Privê, que têm Johnny Saad como dono principal, devem mudar em novembro para dois andares de um prédio localizado na rua Tabapuã, 41.

A Engenharia já se movimenta para as necessárias providências, assim como outros setores, como RH, Figurinos e Ambulatório, que atendiam todas as empresas, serão forçados a funcionar isoladamente.

É mais um novo capítulo dessa briga familiar.

Grande negócio

Os números da Liga dos Campeões, considerando toda a competição e mesmo com as imposições da UEFA, mais uma vez demonstraram a importância da sua transmissão.

De se lamentar que o TNT/Esporte Interativo tenha desperdiçado as ótimas audiências para chamar mais a sua programação e muito pouco o campeonato brasileiro.

É um fato

Com a MP do mandante, a Turner passou a ter o direito de transmissão de muitos jogos no brasileiro.

Mas na final, Bayern e PSG chamou muito pouco, só Ceará e Bahia que jogaram na mesma noite. Foi desperdiçado, conforme registros e como foi anunciado, a maior audiência da TV Paga e na internet.

Tendência

Hoje já se vive uma realidade diferente. É cada vez maior a chance de assistirmos finais como a da Champions League fora da Globo.

O mercado está mudando. Passaram a ser muito maiores as possibilidades de parcerias, numa dessas, quem sabe, até com outras emissoras da TV aberta.

Só um detalhe

A Globo, em se tratando da final da Liga, meio que passou batido. Domingo, dia do jogo, foi só um discreto registro no “Fantástico”.

Mesmo na altura da sua importância, sempre vale lembrar que notícia não se estoca e nem se esconde.

Entrevistas

A partir desta próxima quinta-feira, em todas as praças, o “Band Eleições” vai iniciar entrevistas com os candidatos a prefeito.

Em São Paulo, o primeiro será Márcio França (PSB).

Debates

Em se tratando de debates, a Band vai realizar o primeiro no dia 17 de setembro.

E o que preocupa é o número de candidatos em várias capitais. Em São Paulo, devem ser 13, com mediação de Eduardo Oinegue.

Problema

A Band, em se tratando das cidades com muitos candidatos, além de disponibilizar álcool em gel e obrigar o uso de máscaras, também como cuidado está propondo aos partidos dividir os debates em duas vezes.

Não só pela dinâmica do programa, mas porque serão maiores os cuidados. Entre eles, um maior distanciamento.

Duas coisas

Daniel Pereira, Dandan, narrador do SporTV, de fato é bem parecido com o Leandro Hassum.

Mas o Hassum é bem mais engraçado que ele.

Coreografia

As chamadas do “SBT Brasil” voltaram acontecer com a desfilada e a viradinha apoteótica de suas apresentadoras, Rachel Sheherazade e Márcia Dantas.

Uma marcação bem teatral. Todo dia a mesma coisa.

Saiu…

Sabrina Petraglia, que vive a Micaela, gravou na sexta-feira as suas últimas cenas na novela “Salve-se Quem Puder”.

Grávida, recebeu prioridade e no espaço de uma semana concluiu a sua participação.

… Voltou

Deborah Secco, a Alexia, a partir desta semana passa a gravar as suas cenas na mesma novela da Globo.

Do trio de protagonistas, com Juliana Paiva e Vitória Strada, só faltava ela.

Entrevista

Na quinta-feira, 23h59, Andréia Horta em “O País do Cinema”, no Canal Brasil, terá o ator Fernando Alves e o diretor Afonso Poyart para falarem sobre o filme “2 Coelhos”. Na gravação, Poyart conta um bastidor sobre o convite a Alessandra Negrini para o papel de Julia.

“Eu mandei o roteiro para a Alessandra morrendo de medo… Ela me ligou na mesma hora dizendo ‘que roteiro incrível, quero fazer’”, comenta rindo.

No começo do mês, se tudo correr como se espera, o SBT vai anunciar o formato do “Teleton”, que seguirá protocolos de saúde e segurança, como recomenda o atual momento.

Silvio Santos, a exemplo do ano passado, também não participará desta edição. A realização deverá acontecer entre fim de outubro e começo de novembro. O SBT quer muito fazer.

