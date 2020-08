Sabrina muda de casa pra morar mais perto do serviço

As gravações do novo reality da Record, “Game of Clones”, começaram na segunda-feira, em uma locação na Granja Viana, cerca de 30 quilômetros do centro de São Paulo.

Para tornar a sua vida mais prática, a apresentadora Sabrina Sato alugou uma casa no mesmo condomínio e mudou para lá com toda a família.

Além de evitar deslocamentos diários, tem também a vantagem de não perder tanto tempo no trânsito, sempre muito ruim de São Paulo. A rodovia Fernão Dias, que dá acesso ao local, em muitos momentos do dia, apresenta pontos de congestionamento bem complicados.

E foi um caminhão de mudança.

Além do marido Duda Nagle e a filha Zoe, Sabrina também está acomodando toda a sua equipe de trabalho, entre pessoal de figurino e maquiagem.

Sucesso na TV dos Estados Unidos, “Game of Clones” é uma realização da Record com a Amazon e tem sua exibição prevista para outubro.

TV Tudo

Uma semaninha

Na Rede TV!, Luciana Gimenez não gravou esta semana. Viajou. Foi pegar uma prainha em São Miguel dos Milagres, acompanhada, claro.

Mas nada que comprometa os seus dois programas, que estão com uma boa frente de inéditos.

Registro

“Xuxa, Eu te amo” e “O último voo da nave” são dois nomes, ainda em estágio de análise, para a série documental que a Xuxa vai produzir com a Endemol

A ideia é realizar um trabalho semelhante ao que a Globoplay fez com Sandy e Junior.

Fábrica

Na teledramaturgia da Globo, em se tratando dos seus autores, a ordem é ninguém ficar parado.

Por exemplo: Marcio Wilson e Emanuel Jacobina, a quatro mãos, desenvolvem sinopse de uma nova novela para às 19h.

Lady Di

A princesa Diana, ou Lady Di como também era conhecida, foi uma das mulheres mais influentes de sua época. No dia 31 de agosto de 1997, ela morreu em um acidente de carro em Paris, na França.

Para lembrar sua história, o canal National Geographic exibirá no dia 30, a partir das 16h20, o “Especial Lady Di”, com três programas que mostram diferentes momentos de sua vida e de familiares.

Devagar, devagarinho

A ordem, na teledramaturgia da Globo, é seguir com as gravações das séries e novelas de acordo com as possibilidades e absoluta segurança.

O ritmo de agora está longe do que era no passado. “Salve-se Quem Puder”, por exemplo, deve seguir com seus trabalhos até meados de janeiro.

Próximo passo

Sobre o futuro de Rachel Sheherazade e a sua recente visita à Jovem Pan, tudo indica, nada foi além de um social.

Quanto a CNN Brasil, no entanto, considerando as necessidades, tudo indica para uma possível conversa.

C´est fini

A Band exibe domingo, às 14h, a volta do Campeonato Brasileiro Feminino após cinco meses de paralisação por conta da pandemia.

O jogo entre São Paulo e Minas Brasília será realizado no estádio Marcelo Portugal Gouvêa, em Cotia-SP, com narração de Oliveira Andrade e comentários de Alline Calandrini.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!