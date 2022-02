Geral Nova Administração do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tomará posse nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2022

Desa. Iris Helena (centro), Des. Alberto (segundo à esq.), Antonio Vinicius (D), Lizete (D) e Giovanni (E) assumirão a Administração do TJ-RS no biênio 2022-2023. (Foto: Eduardo Nichele/Imprensa TJ-RS)

Nesta terça-feira (1°), tomará posse a nova Administração do TJ-RS (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul) para o biênio 2022-2023. Além da Presidente eleita, Desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, primeira mulher a chefiar o Poder Judiciário gaúcho, integram a gestão os Desembargadores Alberto Delgado Neto (1º Vice-Presidente), Antonio Vinicius Amaro da Silveira (2º Vice-Presidente), Lizete Andreis Sebben (3ª Vice-Presidente) e Giovanni Conti (Corregedor-Geral da Justiça).

A solenidade de posse terá início às 14h, no Plenário Ministro Pedro Soares Muñoz, no 13º andar do TJ-RS. Em razão da pandemia e dos protocolos sanitários a serem observados, o número de convidados presenciais será reduzido. A cerimônia poderá ser acompanhada ao vivo pelo YouTube do TJ-RS.

Confira abaixo o currículo dos membros da próxima Administração do Poder Judiciário gaúcho:

Iris Helena Medeiros Nogueira

Natural de Pelotas, a magistrada é graduada em Direito pela UFPel (1981). Foi Pretora (1985) e assumiu o cargo de Juíza de Direito em 1986. Foi Juíza-Corregedora e também a primeira mulher a ocupar o cargo de Corregedora-Geral da Justiça, entre 2016 e 2017. Foi empossada Desembargadora do TJ-RS em 2004. Atua na 21ª Câmara Cível do Tribunal.

Alberto Delgado Neto

Atual Presidente do Conselho de Informática do TJRS e integrante da 23ª Câmara Cível, o Desembargador Alberto Delgado Neto é graduado pela Faculdade de Direito da PUCRS e Mestre em Direito pela Unisinos. Assumiu o cargo de Juiz de Direito em 1990. Foi Juiz-Corregedor, Juiz Assessor da Presidência do TJ-RS, Juiz Diretor do Foro Central da Comarca de Porto Alegre e Diretor da Escola Superior da Magistratura (ESM) da AJURIS. Tomou posse como Desembargador do TJ-RS em 2013.

Antonio Vinicius Amaro da Silveira

Presidente do Conselho de Comunicação Social do TJ-RS, o Desembargador Vinicius atua na 4ª Câmara Cível. Ingressou na Magistratura em 1989, passando pelas Comarcas de São Sebastião do Caí e Canoas, onde foi Diretor do Foro. É Mestre em Direito, com ênfase em Processo Civil. Professor da ESM da AJURIS, foi Juiz-Corregedor e Juiz Assessor da Presidência do TJRS. Tomou posse como Desembargador do TJ-RS em 2013.

Lizete Andreis Sebben

Formada em Direito pela PUCRS em 1983. Especialista em Direito Eleitoral pela Verbo Jurídico em 2011. Foi Juíza Eleitoral efetiva do Tribunal Regional Eleitoral do RS. Ingressou no TJ-RS em março de 2012, pelo quinto constitucional da Advocacia. Integrante da 5ª Câmara Criminal.

Giovanni Conti

Formado em Direito pela PUCRS em 1985 e é Mestre em Direito pela Unisinos. Foi Pretor (1987), Promotor de Justiça (1988) e, em 1990, aprovado para o cargo de Juiz de Direito. Atuou como Juiz-Corregedor, Juiz Assessor da Presidência e das Vices do TJ-RS e Diretor do Foro Central da Comarca de Porto Alegre. Autor do livro “Requisitos da Tutela Cautelar Constitucional” (Editora Norton/2004). Foi promovido por merecimento para o cargo de Desembargador do TJ-RS em 2013. Integra a 17ª Câmara Cível.

