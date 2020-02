Porto Alegre Nova adutora vai ampliar abastecimento de água a 124 mil pessoas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

Obra começa pela rua Dr. Eduardo Chartier, no bairro Passo d’Areia, Zona Norte de Porto Alegre Foto: Endrigo Valadão/Dmae PMPA Obra começa pela rua Dr. Eduardo Chartier, no bairro Passo d’Areia, Zona Norte Foto: Endrigo Valadão/Dmae PMPA Foto: Endrigo Valadão/Dmae PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) iniciou nesta quarta-feira (12) a instalação de nova adutora de sucção na EBAT (Estação de Bombeamento de Água Tratada) Ouro Preto.

A obra vai começar pela rua Dr. Eduardo Chartier, entre a rua Marechal Simeão e a avenida Assis Brasil, no bairro Passo d’Areia, Zona Norte de Porto Alegre. A adutora Ouro Preto, de 900 milímetros, beneficiará 124 mil pessoas atendidas pelo SAA (Sistema de Abastecimento de Água) São João e terá investimento de R$ 17,4 milhões em recursos próprios.

A nova canalização faz parte do conjunto de obras para ampliar o abastecimento para cerca de 525 mil pessoas dos bairros Sarandi, Rubem Berta, Jardim Itu, Jardim Sabará e Parque Santa Fé. Trará ainda como benefício a possibilidade de desativação da adutora que fica abaixo do corredor de ônibus da Assis Brasil, entre o viaduto Obirici e o Terminal Triângulo, e que causa transtornos ao transporte público da região quando é preciso fazer manutenção.

O diretor-geral do Dmae, Darcy Nunes dos Santos, destaca que a oferta de água para o Sistema São João nas áreas da extremidade nordeste da cidade será aumentada.

Trânsito

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que a rua Dr. Eduardo Chartier térá bloqueio total durante os serviços, na altura com a Marechal Simeão, onde haverá desvio de trânsito. Poderá ser acessada também a rua Marechal José Inácio da Silva.

Quem estiver circulando na rua Jaguarão, poderá acessar a Coronel Feijó, Américo Vespúcio, Eduardo Chartier, Marechal Simeão e Marechal José Inácio da Silva. A EPTC vai orientar os desvios e o trânsito na região. Depois desta primeira etapa, a obra seguirá para a rua Marechal Simeão e avenida Assis Brasil.

Além desta, estão previstas também outras obras para o Sistema de Abastecimento São João, inscritas no Programa Avançar Cidades-Saneamento, do Ministério do Desenvolvimento Regional, e concorrendo ao valor de R$ 82,7 milhões. São elas:

1 – Ampliação da adutora de recalque da EBAT Ouro Preto para os Reservatórios Costa e Silva.

2 – Ampliação da EBAT Manoel Elias II.

3 – Implantação da adutora de recalque da EBAT Manoel Elias II para o Reservatório Manoel Elias IV.

4 – Implantação do Reservatório da Manoel Elias IV.

5 – Ampliação da adutora de sucção da EBAT Sarandi.

6 – Ampliação da EBAT Sarandi.

7 – Ampliação da adutora de recalque da EBAT Sarandi para o Reservatório Ary Tarragô.

8 – Implantação da EBAT Ary Tarragô.

9 – Implantação da adutora de recalque da EBAT Ary Tarragô para o Reservatório Manoel Elias III.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário