Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2020

A expectativa é de que 1.500 pessoas acompanhem o evento por dia Foto: Cleon Medeiros/Divulgação A expectativa é de que 1.500 pessoas acompanhem o evento por dia. (Foto: Cleon Medeiros/Divulgação) Foto: Cleon Medeiros/Divulgação

Vitrine do litoral gaúcho, a Plataforma de Atlântida vai tremer no próximo final de semana com a realização do 5° KTO Dufrio Atlântida Open de Beach Tennis. Cerca de 600 atletas, entre amadores e profissionais, vão entrar em quadra para disputar um dos torneios mais esperados do ano no Rio Grande do Sul.

Agora com chancela da ITF (Federação Internacional de Tênis) e CBT (Confederação Brasileira de Tênis), a competição, com início nesta quinta-feira (13), ganha também destaque no cenário nacional.

No total, serão montadas 30 quadras na beira da praia, e a expectativa é de que 1.500 pessoas acompanhem o evento por dia.

Com organização de Alexandre Lindemeyer, Jorge Piccoli e Guto Bopp, o torneio tem patrocínio master de KTO e Dufrio, e todos estão convidados para passar no local e conhecer mais sobre o beach tennis, um dos esportes que mais cresce no mundo.

