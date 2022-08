Rio Grande do Sul Campanha de entidade gaúcha busca inspiração no horário eleitoral de rádio e de televisão

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

A ideia é sensibilizar os futuros eleitos para a realidade de milhares de famílias e pessoas portadoras de deficiência intelectual e múltipla em todo o Estado Foto: Divulgação/FEAPAE-RS Foto: Divulgação/FEAPAE-RS

A FEAPAE-RS (Federação das APAES do Rio Grande do Sul) está lançando a campanha “Você não imagina do que a gente é capaz”. A iniciativa marca um novo modelo de posicionamento público no terceiro setor ao adotar um tom mais forte em relação aos políticos.

O spot de rádio, uma das principais peças da campanha, afirma: “Centenas de candidatos e candidatas estarão ocupando esse espaço aqui no rádio, apresentando suas propostas em busca de seu voto”.

A locução prossegue: “Nós viemos aqui fazer uma promessa também: prometemos continuar sendo o principal instrumento de educação, acolhimento e socialização das famílias desses gaúchos tão especiais. Mas para isso, você que é candidato ou candidata tem que prometer que, se eleito, vai prestar mais atenção no trabalho que as Apaes realizam, todos os dias, com quase nada de recursos e políticas públicas”. Na conclusão, uma afirmação: “O que a gente promete, a gente cumpre, há mais de sessenta anos”.

Existem 206 Apaes no RS, que atendem cerca de 70 mil pessoas com deficiência intelectual. O presidente da FEAPAE, Afonso Tochetto, destaca que a campanha utiliza o tom mais crítico de forma construtiva: “Nosso apelo é para todos os políticos, de todos os partidos e correntes ideológicas”.

Afonso destaca que os desafios das Apaes são resultado de políticas que se repetem há muito tempo: “Chegou a hora de rompermos o silêncio, para que a sociedade nos conheça melhor”, conclui.

A campanha será veiculada com doação de mídia, em espaços cedidos nas emissoras de televisão, de rádio e internet. A AGERT (Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão) está apoiando formalmente a campanha, as peças serão distribuídas para todas as emissoras de rádio do RS.

Além disso, a Instituição conta com a participação ativa da comunidade e com a reprodução voluntária dos conteúdos nas redes sociais. Atuante há 29 anos no Rio Grande do Sul, a FEAPAE-RS é a responsável por assessorar as unidades de atendimento APAE espalhadas pelo Estado.

É um sistema de acolhimento integrado que engloba vários serviços gratuitos a população com deficiência, tais como assistência social, saúde, educação, entre outros. A ação é um alerta para a necessidade de recursos e apoio de políticas públicas para o trabalho filantrópico desenvolvido.

