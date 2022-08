Rio Grande do Sul Avanço de obras em rodovias do Vale do Sinos e do Paranhana exige atenção de motoristas

Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Intervenções ocorrem nas ERS-239, ERS-115, ERS-240 e ERS-122 Foto: Raphael Nunes/Ascom EGR Intervenções ocorrem nas ERS-239, ERS-115, ERS-240 e ERS-122 Foto: Raphael Nunes/Ascom EGR

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Motoristas que trafegam pelas estradas do Vale do Sinos e do Paranhana devem ter atenção, devido à realização de intervenções em diversos pontos dos trechos rodoviários. O alerta é da EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias).

Na ERS-239, ocorrem reparos localizados no pavimento do quilômetro 21 ao 27, entre Campo Bom e Sapiranga, e do quilômetro 43 ao 44, em Parobé. Outra frente de trabalho está sendo executada na praça de pedágio de Portão, no quilômetro 13 da ERS-240.

Além disso, são feitas roçadas e limpeza das margens na ERS-239, do quilômetro 25 ao 35, entre Sapiranga e Araricá; na ERS-115, do quilômetro 11 ao 30, entre Igrejinha e Gramado; na ERS-240, do quilômetro zero ao 13, entre São Leopoldo e Portão; e na ERS-122, do quilômetro zero ao 20, entre Portão e São Sebastião do Caí.

É importante ter atenção devido à atuação de trabalhadores e à presença de máquinas pesadas na pista. Podem ocorrer bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos, sendo importante estar atento à sinalização e aos limites de velocidade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul