Por Redação O Sul | 24 de agosto de 2022

A ponte sobre o rio Passo Fundo foi liberada depois de ficar oito anos desativada Foto: Divulgação Daer A ponte sobre o rio Passo Fundo foi liberada depois de ficar oito anos desativada - Foto: Divulgação Daer Foto: Divulgação Daer

Um importante trecho rodoviário na ligação do Rio Grande do Sul com Santa Catarina teve o tráfego liberado após oito anos. A ponte sobre o rio Passo Fundo, na RSC-480, no Norte do Estado, voltou a ser usada pelos motoristas na terça-feira (23), depois de passar por obras de recuperação.

Os serviços tiveram início em janeiro, como resultado de um acordo entre o Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) e a Foz Chapecó Energia S/A, com mediação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. A empresa catarinense ficou responsável pela contratação de uma empresa para a execução da obra, e a autarquia estadual fiscalizou as atividades, que terminaram este mês.

A ponte, que fica sobre o reservatório da usina hidrelétrica Foz do Chapecó, entre os municípios de Erval Grande e Nonoai, havia sido danificada por uma enchente em 2014. Com isso, os veículos passaram a circular sobre uma variante na mesma rodovia. Com a conclusão das obras na ponte, o caminho alternativo também será recuperado.

