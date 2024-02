Porto Alegre Nova Central do Cidadão 156 começa a operar nesta quinta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2024

Plataforma irá unificar todas as demandas junto ao município Foto: Giulian Serafim/PMPA Foto: Giulian Serafim/PMPA

A partir desta quinta-feira (01), uma nova Central do Cidadão 156 começa a operar em Porto Alegre. A plataforma, mais ágil, facilitará o acompanhamento digital das demandas pelos usuários, com funcionalidades implementadas ao longo de 2024, por etapas. A prefeitura está investindo R$ 17,7 milhões por meio da concorrência vencida pelo Consórcio POA Digital.

O novo call center, com número de posições ampliado, permitirá o atendimento de todas as secretarias e órgãos municipais, incluindo Defesa Civil, Guarda Municipal, Fasc e Secretaria da Fazenda, por exemplo. A plataforma será a porta de entrada única das demandas junto ao município.

A coordenação da Central do Cidadão é da SMTC (Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria). No primeiro mês, entre as novidades, estão a consulta de protocolos de serviço via WhatsApp do 156; e a substituição de opções numéricas para botões interativos no bot de atendimento do 156, tornando a experiência mais interativa e menos sujeita a falhas.

De início, também será disparada mensagem para o telefone do usuário com o número do protocolo de serviço, facilitando o acompanhamento digital da demanda. “O investimento em tecnologia a serviço do cidadão é uma das prioridades deste governo. Porto Alegre entra, cada vez mais, no mapa das cidades inteligentes”, explica o titular da SMTC, Gustavo Ferenci.

Em fevereiro, será incluído ainda chat bot no atendimento do 156web. Outras plataformas digitais, como o portal da prefeitura e o aplicativo 156+POA, receberão a funcionalidade até maio.

Atendimento – Os usuários podem enfrentar instabilidade pontual no atendimento telefônico do 156 nos próximos dias, devido à migração para o novo sistema, a partir de 1º de fevereiro.

Veja o que muda:

Defesa Civil – Já em fevereiro, os alertas climáticos emitidos pela Defesa Civil Municipal permitirão informar rapidamente todos os moradores via disparo de SMS ou WhatsApp, desde que o telefone já esteja previamente cadastrado pelo 156.

Trânsito – O novo 156 poderá emitir alertas sobre emergências no trânsito, ou sobre bloqueios em ciclovias, para uma base abrangente de usuários, conforme necessidade da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação). Esta funcionalidade estará disponível em fevereiro.

Saúde – O usuário poderá acompanhar o agendamento de consultas, seja por meio de mensagens SMS ou WhatsApp. Será possível cancelar a consulta com antecedência, permitindo a liberação do horário para outro paciente. Previsão de início em março.

Água e esgotos – Outra novidade será o envio de alertas do Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) para comunicar sobre situações críticas relacionadas à falta de água. Este sistema utiliza SMS e/ou WhatsApp para fornecer notificações imediatas em casos de interrupções no fornecimento de água, obras programadas ou qualquer evento que possa impactar o acesso à água potável. Previsão para abril de 2024.

Procon – Diante das crescentes demandas dos consumidores por maior transparência, agilidade e eficácia nas resoluções de conflitos, foi criada uma plataforma digital intuitiva e eficiente via WhatsApp. A ferramenta será uma opção rápida para registrar e monitorar reclamações de serviços como água e energia elétrica, exemplo. Previsão também para abril.

