Porto Alegre Procissão de Navegantes lidera turismo religioso em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2024

No decorrer de 2023, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo licenciou 2.284 eventos em Porto Alegre Foto: Cesar Lopes/PMPA . (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Porto Alegre celebra nesta sexta-feira (02), a fé de Nossa Senhora dos Navegantes. Milhares de fiéis são esperados para a procissão, cuja imagem da santa será carregada da Igreja do Rosário, no Centro Histórico, para o Santuário de Navegantes, na Zona Norte de Porto Alegre.

No decorrer de 2023, a SMDET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo) licenciou 2.284 eventos em Porto Alegre. Mais de 9% deste total foi de eventos ligados à religiosidade e à espiritualidade.

“Temos uma diversidade religiosa muito grande em Porto Alegre e, por sua vez, um mercado turístico bastante expressivo”, pondera a titular da secretaria, Júlia Evangelista Tavares.

Foram realizadas mais de 200 comemorações relacionadas a diferentes crenças na cidade. Além da festa de Nossa Senhora dos Navegantes, Porto Alegre atrai turistas para outros tantos eventos religiosos. No mês de abril, São Jorge e Ogum são homenageados por seus devotos. Em junho, é a vez de Santo Antônio e do Orixá Bará, no Mercado Público, e em dezembro acontecem as festividades à Oxum.

“A prática religiosa aliada ao turismo é uma importante fonte impulsionadora da economia, emprego e renda nas cidades. Temos muitos equipamentos turísticos novos e mais preparados para atender às atuais demandas”, diz Júlia. O turismo representa 10% do PIB [Produto Interno Bruto] da cidade, e um em cada oito empregos gerados na cidade são oriundos do segmento.

2024-01-30