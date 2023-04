Rio Grande do Sul Nova diretoria da Granpal toma posse em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2023

O ato aconteceu no Instituto Caldeira, onde está localizada a sede da entidade na capital. Foto: Matheus Araújo Foto: Matheus Araújo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em solenidade realizada nesta quinta-feira (20), o prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, assinou o termo de posse da presidência da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal) e do Consórcio Metropolitano. A nova gestão dará ênfase a processos de inovação de governança e a busca por soluções para o transporte coletivo da região.Também fazem parte da nova diretoria da Granpal os prefeitos de Guaíba, Marcelo Maranata (primeiro vice-presidente), de São Leopoldo, Ary Vanazzi (segundo vice-presidente), de Novo Hamburgo, Fátima Daudt (secretária) e de Sapucaia do Sul, Volmir Martins (tesoureiro). Eles também são da mesa diretora do Consórcio de municípios, responsável, por exemplo, por compras compartilhadas entre os participantes.

Pascoal falou que o período à frente da entidade será desafiador diante das dificuldades comuns enfrentadas pelos municípios. “Assumir a Granpal é uma responsabilidade enorme pelo tamanho e pela representatividade que essa entidade tem, pois 40% da população do Estado está nos municípios da região metropolitana de Porto Alegre e uma parcela igualmente importante do PIB do Rio Grande do Sul”, afirmou. “Certamente, os maiores desafios da convivência urbana também estão aqui, nesses municípios. Temos um alto grau de mobilidade entre as cidades; nossos limites, muitas vezes, são meramente formais, pois, na prática há um convívio intenso, seja de trabalho, familiar ou social, que extrapola essa linha geográfica. Isso faz com que nós, gestores, tenhamos a capacidade de compreender esse movimento e os desafios que isso impõe a cada um dos nossos municípios. E é por isso que a gente precisa estar unidos, trabalhando juntos para buscar soluções para os problemas que compartilhamos”, observou.

O novo presidente também reforçou que sua gestão será baseada nos eixos da Governança Metropolitana, Compras Públicas, Escola de Gestão e Atuação Político-Institucional. Defensor da inovação na área pública, o prefeito de Esteio destacou que se utilizará da experiência à frente da Administração Municipal para dar ênfase a sua gestão. “Nossa região metropolitana é uma das cinco mais antigas do país, completando 50 anos em 2023, desde que foi criada por força de lei federal. E, em 50 anos, jamais tivemos uma Autoridade Metropolitana, um local em que Estado e municípios pudessem sentar em uma mesa comum e deliberar sobre questões fundamentais que afetam nossas vidas, como transporte coletivo e tantos outros”, ponderou.

“E estamos dispostos a construir esse espaço, para que possamos avançar. Em muitos momentos, não teremos consenso entre todos, mas quando não há consenso, precisamos deliberar por vontade da maioria e, para isso, precisamos dessa autoridade metropolitana constituída, como já existem em outros estados e outros lugares do mundo. Essa vai ser a minha prioridade, pois será a partir dela que faremos os avanços necessários para melhorar a vida das nossas comunidades”, complementou.

Uma das pautas a serem trabalhadas pela Granpal neste período é a integração do transporte metropolitano, com soluções que amenizem os problemas do setor na região. A ampliação e a qualificação do setor de compras públicas dos municípios, reforçando a implantação da nova Lei de Licitações também faz parte das metas da gestão, além da realização de seminários de boas práticas, congressos temáticos e a promoção de missões e visitas técnicas que aprimorem o trabalho já feito pelas administrações municipais.

O Conselho Fiscal da associação ficou com os prefeitos José Carlos de Azeredo (Arroio dos Ratos), Cristian Wasem (Cachoeirinha), Paulo José Corrêa (Glorinha). O Conselho de Prefeitos do Consórcio ficou a cargo de André Luis Barcellos Brito (Taquari), Murilo Machado da Silva (Triunfo) e Sebastião Melo (Porto Alegre – suplente). O ato aconteceu no Instituto Caldeira, onde está localizada a sede da entidade em Porto Alegre.

