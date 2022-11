Porto Alegre Nova empresa de coleta domiciliar em Porto Alegre inicia o serviço nesta segunda-feira

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Serão 134 roteiros atendidos três vezes por semana por 60 caminhões. Foto: Divulgação/PMPA Serão 134 roteiros atendidos três vezes por semana por 60 caminhões. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Nesta segunda-feira (7), iniciam-se os trabalhos da nova empresa de coleta domiciliar de resíduos orgânicos e rejeito de Porto Alegre. O consórcio Porto Limp, vencedor da licitação, é composto pelas empresas Limppar Construções e Serviços, FG Soluções Ambientais e Ramac Empreendimentos. O serviço será realizado pelo custo de R$ 47,34 milhões ao ano. O contrato tem validade de dois anos e poderá ser renovado por mais três anos.

Serão 134 roteiros atendidos três vezes por semana por 60 caminhões. Cerca de 365 garis, motoristas e pessoal de apoio estarão envolvidos na execução do serviço com um valor mensal de R$ 3,94 milhões, que poderá sofrer variação de acordo com a pesagem da coleta. Também, incluído neste contrato, estão 18 caminhões à disposição das seções de limpeza do DMLU para atendimento de serviços como, por exemplo, Bota-Fora e coleta de focos de lixo. Todos os veículos possuem GPS para monitoramento em tempo real.

“Pedimos a compreensão da população pois nos primeiros dias a nova empresa estará se ajustando ao serviço e conhecendo os roteiros, o que poderá acarretar em atrasos pontuais. Mas estamos muito otimistas com este novo contrato”, explica Paulo Marques, diretor-geral do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU).

O recolhimento de resíduos orgânicos em Porto Alegre é feito em 80% do território da cidade, porta a porta, por meio de trabalhadores que coletam, manualmente, as sacolas de lixo e depositam este material dentro dos caminhões. Nos demais 20% da área da Capital, o recolhimento de material orgânico e rejeito é feito via contêineres, a chamada coleta automatizada, com outra empresa terceirizada como responsável.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre