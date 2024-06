Política Nova fase da Operação Lesa Pátria mira empresários que atuaram em bloqueios de estradas após as eleições de 2022

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

Armas e munições foram apreendidas pela PF durante a ação Foto: PF/Divulgação Armas e munições foram apreendidas pela PF durante a ação. (Foto: PF/Divulgação) Foto: PF/Divulgação

Dos 15 mandados de busca e apreensão cumpridos na 28ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada pela PF (Polícia Federal) nesta quinta-feira (20), 11 são contra empresários de Santa Catarina.

Eles teriam financiado os atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e vandalizadas em Brasília. Segundo a PF, o financiamento se deu por meio do pagamento de combustíveis e passagens para apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro viajarem de Santa Catarina à capital federal.

Os empresários também participaram dos bloqueios de estradas após a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. Depois do pleito, dezenas de rodovias tiveram barreiras feitas por manifestantes contrários ao resultado, impedindo a passagem de veículos em todo o País.

Além de Santa Catarina, a operação desta quinta foi realizada em Goiás e Mato Grosso do Sul. No total, a PF cumpriu 15 mandados de busca e apreensão e 12 de busca pessoal (revista) autorizados pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Os policiais apreenderam armas e munições.

