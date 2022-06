Rio Grande do Sul Nova frente fria atinge o Rio Grande do Sul a partir desta sexta-feira. Mínimas podem ficar abaixo de zero

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2022

Temperaturas caem a partir desta sexta-feira Foto: Divulgação Queda nas temperaturas é causada por ingresso de massa de ar polar. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o ingresso de uma nova onda de frio no Rio Grande do Sul a partir desta sexta-feira (10). A massa de origem polar derruba temperaturas pelo menos até segunda-feira (13), com mínimas que podem ficar abaixo de 0°C em áreas do Estado e de Santa Catarina.

De acordo com informações de especialistas, ao longo do dia o fenômeno também deve atingir também o Paraná, ainda que com menor severidade. O mesmo vale para parte de São Paulo (Região Sudeste), Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (Centro-Oeste).

Para o sábado (11), a projeção é de frio intenso para toda a Região Sul. As mínimas ficarão em torno de -5°C nas Serras gaúcha e catarinense. “Há chance de geada ampla nessa parte do mapa do País, com intensidade moderada a forte, e em áreas de São Paulo e Mato Grosso do Sul”, detalhou o Inmet.

Já no domingo (12), o frio continuará presente. As temperaturas devem variar de 4°C a 20°C em Ponta Porã (MS), 5°C a 15°C em Campos do Jordão (SP) e de 10°C a 20°C na capital paulista.

O domingo ainda deve contar com geada de moderada a forte em áreas da Serra, Oeste e Norte do Rio Grande do Sul, praticamente todo o Estado de Santa Catarina (excluindo-se apenas o litoral) e Zona Sul do Paraná. Uma geada de menor intensidade é prevista para o Centro e Norte deste último, assim como no Sul de São Paulo e do Mato Grosso do Sul.

Segunda-feira

Na segunda-feira (13), as temperaturas mínimas ainda serão negativas nas serras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Há previsão de geadas em território gaúcho, paulista e sul-matogrossense.

Um aspecto inusitado das projeções é a possibilidade adicional de que ventos levem as baixas temperaturas para determinadas áreas do Sul da Região Nordeste, assustando os baianos com números que eles não estão habituados a ver nos term ômetros.

(Marcello Campos)

