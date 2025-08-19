Terça-feira, 19 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Nova lei municipal exige a retirada de fios soltos e de fiação irregular dos postes de Esteio

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Nova lei visa garantir mais segurança para pedestres, motoristas e trabalhadores da manutenção, além de preservar o visual urbano da cidade

Foto: Leo Henrique/Prefeitura de Esteio
Nova lei visa garantir mais segurança para pedestres, motoristas e trabalhadores da manutenção, além de preservar o visual urbano da cidade. (Foto: Leo Henrique/Prefeitura de Esteio)

A prefeitura de Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, deu um passo importante para combater o acúmulo de fiação aérea nos postes da cidade. Com a sanção da Lei Municipal nº 8.893/2025 e a publicação do Decreto nº 8.643/2025, empresas que operam com redes de energia elétrica, telefonia, internet e televisão estão obrigadas a retirar cabos soltos, sem uso ou em desuso, além de identificar e alinhar a fiação nos postes.

A nova legislação vale tanto para redes aéreas quanto subterrâneas e busca garantir mais segurança para pedestres, motoristas e trabalhadores da manutenção, além de preservar o visual urbano da cidade.

Para o prefeito Felipe Costella, com a lei, Esteio vira a página de um problema histórico. “Essa lei mostra que a cidade está avançando com planejamento e coragem para enfrentar situações que afetam a vida de todos os moradores. Não vamos aceitar fios soltos, cabos abandonados e riscos desnecessários. Nosso compromisso é com uma cidade organizada, segura e preparada para o futuro”, destacou.

Empresas que descumprirem as exigências poderão ser notificadas, multadas em até 1 mil Unidades Financeiras Municipais (UFMs) – cerca de R$ 6,5 mil – e até mesmo ter suas atividades temporariamente suspensas, especialmente em casos que representem risco à população. A multa pode dobrar em caso de reincidência.

A legislação também exige que novos projetos já venham com identificação padronizada dos cabos e determina a realização de vistorias periódicas. Em situações de emergência, como rompimento de cabos ou risco à segurança, as empresas terão até duas horas para agir.

Além disso, as prestadoras deverão realizar a manutenção de postes tortos, deteriorados ou sem isolamento, sem custo para a prefeitura ou para os consumidores. Cabe às secretarias municipais de Urbanismo e de Obras e Serviços Urbanos e à Guarda Municipal a fiscalização e a notificação dos responsáveis. A adequação às novas regras deve ser feita até o dia 31 de dezembro de 2025.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Supremo decide rejeitar recurso que poderia gerar impacto de R$ 131 bilhões ao INSS
https://www.osul.com.br/nova-lei-municipal-exige-a-retirada-de-fios-soltos-e-de-fiacao-irregular-dos-postes-de-esteio/ Nova lei municipal exige a retirada de fios soltos e de fiação irregular dos postes de Esteio 2025-08-19
Deixe seu comentário

Últimas

Brasil Supremo decide rejeitar recurso que poderia gerar impacto de R$ 131 bilhões ao INSS
Brasil Justiça manda o governo religar os radares de velocidade nas rodovias federais
Economia Inflação para o consumidor recua em Porto Alegre na segunda semana deste mês
Polícia Justiça gaúcha concede mais de 37 mil medidas protetivas para mulheres vítimas de violência no primeiro semestre deste ano
Agro Expointer terá a participação de 6.696 animais
Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 65 milhões nesta terça-feira
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 15 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Política Ministro Alexandre de Moraes define prazo para que núcleo 4 da trama golpista apresente suas alegações finais
Política Brasil entrega resposta ao governo Trump, defende o Pix, a soberania do Supremo, e diz que não adota práticas desleais no comércio
Política “Moraes é tóxico para empresas e indivíduos que queiram fazer negócios com os Estados Unidos”, escreve a Embaixada dos EUA no Brasil
Pode te interessar

Polícia Justiça gaúcha concede mais de 37 mil medidas protetivas para mulheres vítimas de violência no primeiro semestre deste ano

Agro Expointer terá a participação de 6.696 animais

Rio Grande do Sul Durante evento em São Paulo, governador gaúcho detalha iniciativas para atrair investimentos e melhorar a infraestrutura

Rio Grande do Sul “Município Amigo da Vacina”: 415 prefeituras gaúchas recebem selo por metas alcançadas em imunização