Terça-feira, 19 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Supremo decide rejeitar recurso que poderia gerar impacto de R$ 131 bilhões ao INSS

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

O fator previdenciário foi criado no fim dos anos 1990

Foto: Agência Brasil
O fator previdenciário foi criado no fim dos anos 1990. (Foto: ABr)

O STF (Supremo Tribunal Federal) concluiu que é válida a aplicação do fator previdenciário às aposentadorias concedidas sob as regras de transição da reforma da Previdência de 1988.

Os ministros votaram para rejeitar o recurso sobre o tema, que poderia gerar impacto aos cofres públicos de 131,3 bilhões, segundo o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

A maioria acompanhou o voto do relator, o ministro Gilmar Mendes. Seguiram nessa linha os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, André Mendonça, Luiz Fux, Dias Toffoli, Nunes Marques, Luís Roberto Barroso.

“Não há, portanto, incompatibilidade necessária entre o fator previdenciário e a regra de transição. Ao contrário, a aplicação do fator apenas reforça o princípio da equidade e da contributividade, evitando distorções no sistema e garantindo que o valor do benefício reflita, de forma proporcional, o histórico contributivo do segurado”, declarou o relator.

O ministro Edson Fachin divergiu. Ele entendeu que a aplicação do fator previdenciário é inconstitucional nessa situação.

Como o recurso tem a chamada repercussão geral, a decisão do Supremo será aplicada em processos semelhantes nas instâncias inferiores.

O fator previdenciário foi criado no fim dos anos 1990. É uma fórmula que leva em conta a idade do segurado, seu tempo de contribuição e a expectativa de vida na época da aposentadoria. O cálculo a partir dessas variáveis incide no valor da aposentadoria.

O caso

O processo discutiu se é válido o uso do fator previdenciário para aposentadorias atingidas pelas regras de transição da reforma da Previdência do governo Fernando Henrique Cardoso.

As regras dessa reforma já foram substituídas pelas mudanças operadas na Previdência do governo de Jair Bolsonaro. No entanto, a questão ainda precisava ser resolvida para quem era contribuinte da Previdência naquela época. Essas pessoas foram enquadradas em regras de transição, com condições diferenciadas de aposentadoria.

O processo foi analisado no plenário virtual, formato de julgamento em que os ministros apresentam seus votos em uma página do tribunal na internet. O julgamento terminou na noite de segunda-feira (18).

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Justiça manda o governo religar os radares de velocidade nas rodovias federais
https://www.osul.com.br/supremo-decide-rejeitar-recurso-que-poderia-gerar-impacto-de-r-131-bilhoes-ao-inss/ Supremo decide rejeitar recurso que poderia gerar impacto de R$ 131 bilhões ao INSS 2025-08-19
Deixe seu comentário

Últimas

Brasil Justiça manda o governo religar os radares de velocidade nas rodovias federais
Economia Inflação para o consumidor recua em Porto Alegre na segunda semana deste mês
Polícia Justiça gaúcha concede mais de 37 mil medidas protetivas para mulheres vítimas de violência no primeiro semestre deste ano
Agro Expointer terá a participação de 6.696 animais
Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 65 milhões nesta terça-feira
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 15 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Política Ministro Alexandre de Moraes define prazo para que núcleo 4 da trama golpista apresente suas alegações finais
Política Brasil entrega resposta ao governo Trump, defende o Pix, a soberania do Supremo, e diz que não adota práticas desleais no comércio
Política “Moraes é tóxico para empresas e indivíduos que queiram fazer negócios com os Estados Unidos”, escreve a Embaixada dos EUA no Brasil
Rio Grande do Sul Obras em nove rodovias estaduais do Rio Grande do Sul devem alterar o trânsito nesta semana
Pode te interessar

Brasil Justiça manda o governo religar os radares de velocidade nas rodovias federais

Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 65 milhões nesta terça-feira

Política Ministro Alexandre de Moraes define prazo para que núcleo 4 da trama golpista apresente suas alegações finais

Notícias Governo Trump rebate decisão de Dino no Supremo: “Nenhuma Corte pode invalidar sanções dos Estados Unidos”