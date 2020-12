Brasil Nova linhagem do coronavírus faz o Brasil proibir voos vindos do Reino Unido e da Irlanda do Norte

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2020

O Brasil passa a integrar o grupo de mais de 40 países que já fecharam sua portas ao Reino Unido. (Foto: Reprodução)

O governo proibiu voos internacionais para o Brasil que tenham origem ou passagem pelo Reino Unido. Uma portaria com as determinações foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite de quarta-feira (23). A regra começou a valer nesta sexta (25).

A norma restringe ainda a entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade por rodovias e outros meios terrestres ou transporte aquaviário.

Com a publicação da portaria, o Brasil passa a integrar o grupo de mais de 40 países que já fecharam sua portas ao Reino Unido após a descoberta de uma nova cepa do coronavírus na região. Ainda nesta semana, autoridades britânicas anunciaram a identificação de outra nova variante do vírus que parece ser mais transmissível.

Apesar de uma pressão crescente, o governo brasileiro vinha resistindo a tomar essa decisão, em um jogo de empurra entre as autoridades do País. Os ministérios jogavam a responsabilidade uns para os outros ao serem questionados, ao longo desta semana, se iriam se juntar aos países que proibiram os voos do Reino Unido.

Na terça (22), o Consórcio de governadores do Nordeste enviou um ofício ao ministro da Saúde Eduardo Pazuello pedindo a suspensão dos voos diretos com origem ou destino no Reino Unido, Dinamarca, Holanda e Austrália.

Além de proibir os voos, a portaria editada pelo governo brasileiro estabelece ainda restrições a viajantes estrangeiros, procedentes ou com passagem pelo Reino Unido nos últimos 14 dias. Eles terão temporariamente suspensa a autorização de embarque para o Brasil.

As restrições da portaria não se aplicam ao brasileiro nato ou naturalizado, imigrantes com residência definitiva, profissionais estrangeiros a serviço de organismo internacional, entre outras exceções. Nesses casos, se o viajante tem origem ou passou pelo Reino Unido, deverá cumprir quarentena por 14 dias ao ingressar no território brasileiro.

Segundo a portaria, quem descumprir as regras está sujeito a responsabilização civil, administrativa e penal; repatriação ou deportação imediata; e inabilitação de pedido de refúgio.

Teste negativo para entrar no País

Brasileiros ou estrangeiros, vindos de qualquer lugar, deverão apresentar à companhia aérea responsável pelo voo, antes do embarque para o Brasil, o teste laboratorial RT-PCR com resultado negativo ou não reagente, realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque. Essa regra passa a valer a partir do dia 30 de dezembro. O resultado do teste deverá ser apresentado em português, espanhol ou inglês e tem que ser realizado em laboratório reconhecido pela autoridade de Saúde do país do embarque. Se o voo tem conexões ou escalas e o viajante permanecer em área restrita do aeroporto, o prazo de setenta e duas horas será considerado em relação ao embarque no primeiro trecho da viagem. Crianças com menos de 12 anos acompanhadas estão isentas de apresentar o teste, desde que todos os acompanhantes apresentem seus documentos com resultado negativo. Aquelas com idade igual ou superior a dois e inferior a 12 anos que estejam viajando desacompanhadas deverão apresentar o teste. Já as menores de 2 anos não precisam fazer o exame.

