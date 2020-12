A vacinação em massa, no entanto, está prevista para janeiro, com prioridade para trabalhadores da saúde e hóspedes e funcionários de asilos. A Itália soma atualmente pouco mais de 2 milhões de casos e 70,9 mil mortes na pandemia.

França

A Autoridade Sanitária Francesa, encarregada de supervisionar todos os medicamentos que são distribuídos no país, deu sinal verde à vacina da Pfizer contra a covid-19 na quinta, que abre a porta no início da campanha no domingo.

Esta autorização foi necessária depois que as autoridades europeias liberaram o imunizante.

O regulador francês considerou que a vacina mostrou sua eficácia em maiores de 16 anos e aceitou a estratégia lançada pelo governo francês, que passa a vacinar os idosos.

Embora tenham constatado que a eficácia da vacina na prevenção do desenvolvimento da doença foi demonstrada, a Autoridade Francesa declarou não ter informações sobre se ela previne a transmissão do vírus.