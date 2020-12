Mundo A França aprova a vacina da Pfizer e a imunização deve começar neste domingo

Por Redação O Sul | 25 de dezembro de 2020

A França planeja administrar as primeiras vacinas neste domingo em três asilos no país. (Foto: Reprodução)

A Autoridade Sanitária Francesa, encarregada de supervisionar todos os medicamentos que são distribuídos no país, deu sinal verde à vacina da Pfizer contra a covid-19 na quinta-feira (24), que abre a porta no início da campanha no domingo.

Esta autorização foi necessária depois que as autoridades europeias liberaram o imunizante.

O regulador francês considerou que a vacina mostrou sua eficácia em maiores de 16 anos e aceitou a estratégia lançada pelo governo francês, que passa a vacinar os idosos.

Embora tenham constatado que a eficácia da vacina na prevenção do desenvolvimento da doença foi demonstrada, a Autoridade Francesa declarou não ter informações sobre se ela previne a transmissão do vírus.

A França planeja administrar as primeiras vacinas no próximo domingo (27) em três asilos no país. Turquia A Turquia receberá seu primeiro carregamento da vacina chinesa Sinovac dentro de alguns dias e também fechará um acordo com a Pfizer/BioNTech, informou o ministro da Saúde, Fahrettin Koca, na quinta. O país receberá inicialmente três milhões de doses da Sinovac e terá a opção de obter mais 50 milhões, conforme iniciar a vacinação no próximo mês, que começará pelos profissionais de saúde e os mais vulneráveis. Koca disse que os primeiros carregamentos da vacina chinesa serão enviados para a Turquia neste domingo. A Turquia também vai assinar nos próximos dias um acordo com a Pfizer e a BioNTech para comprar 4,5 milhões de doses, com a opção de adquirir mais 30 milhões da farmacêutica norte-americana e seu parceiro alemão, disse Koca. Segundo o ministro, o país “será capaz de vacinar 1,5 milhão ou até dois milhões de pessoas por dia”. A “primeira fase” da inoculação abrangerá nove milhões de pessoas, acrescentou. Itália As primeiras doses da vacina anti-covid desenvolvida pela empresa alemã BioNTech e pela multinacional americana Pfizer já estão na Itália. O furgão com 9.750 unidades do imunizante havia deixado a fábrica da Pfizer na Bélgica na quinta e cruzou a fronteira entre Áustria e Itália em Brennero por volta de 9h (horário local) desta sexta (25). A carga deve chegar a seu destino final, o Instituto Lazzaro Spallanzani, em Roma, neste sábado (26), sob escolta da Arma dos Carabineiros, a polícia militar italiana. O hospital é a maior referência em doenças infecciosas no país e iniciará a vacinação contra o novo coronavírus neste domingo. A primeira imunizada será a enfermeira Claudia Alivernini, de 29 anos, que trabalha no Spallanzani e também atendeu idosos em domicílio nos meses de confinamento. A vacinação em massa, no entanto, está prevista para janeiro, com prioridade para trabalhadores da saúde e hóspedes e funcionários de asilos. A Itália soma atualmente pouco mais de 2 milhões de casos e 70,9 mil mortes na pandemia.

